I principali protagonisti del tennis mondiale hanno annunciato la conclusione della loro protesta mediatica a Wimbledon, che aveva comportato una limitazione delle loro apparizioni nelle conferenze stampa durante la prima settimana del torneo. La decisione, maturata dopo una serie di incontri costruttivi tra i rappresentanti dei giocatori e la direzione dell’All England Club, segna la ripresa delle consuete attività mediatiche a partire da lunedì.

La mobilitazione era scaturita dalla richiesta dei tennisti di ottenere una quota maggiore dei ricavi generati dai tornei del Grande Slam.

Nelle giornate precedenti, molti tra i primi dieci atleti del ranking maschile e femminile avevano scelto di ridurre a soli quindici minuti la durata delle loro conferenze stampa post-partita, una forma di protesta già avviata in precedenza al Roland Garros. I giocatori hanno evidenziato come la loro percentuale sui ricavi totali dei tornei sia inferiore al quindici per cento, chiedendo altresì un incremento dei contributi destinati al fondo di tutela degli atleti.

Il ritorno alla normalità dopo il confronto

"A seguito di incontri costruttivi tra i rappresentanti dei giocatori e la direzione dell’AELTC durante il fine settimana, i giocatori hanno confermato che riprenderanno le normali attività mediatiche del torneo da lunedì 29 giugno", si legge in una nota ufficiale diffusa dagli stessi tennisti.

La scelta, viene sottolineato, è stata determinata dall’impegno di Wimbledon a presentare proposte specifiche che affrontino i tre punti chiave sollevati dai giocatori nella loro richiesta datata luglio 2025. Nonostante il ripristino delle normali attività, la dichiarazione precisa: "Le questioni di fondo restano irrisolte e i giocatori valuteranno attentamente le proposte una volta ricevute. Il dialogo costruttivo con Wimbledon e gli altri tornei del Grande Slam proseguirà. I giocatori e il Club non rilasceranno ulteriori commenti in questa fase".

Sally Bolton, amministratrice delegata dell’All England Club, ha espresso la sua piena soddisfazione per la decisione dei tennisti. "Penso sia una notizia estremamente positiva che ora possiamo tutti concentrarci pienamente sul campionato e sul tennis", ha dichiarato Bolton.

"Abbiamo avuto conversazioni davvero fruttuose nel corso del fine settimana, e sono state molto positive".

Le ragioni della protesta e il dialogo futuro

La protesta dei tennisti era stata inizialmente accolta con delusione dagli organizzatori di Wimbledon, nonostante l’annuncio di un significativo aumento del venti per cento del montepremi totale per l’edizione in corso. La rivendicazione dei giocatori per una maggiore equità nella distribuzione dei ricavi e per un rafforzamento del fondo dedicato al benessere degli atleti rimane al centro del confronto. La ripresa delle normali attività mediatiche non conclude, tuttavia, il dibattito: entrambe le parti hanno infatti confermato che il dialogo proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo primario di individuare soluzioni condivise che possano soddisfare le esigenze di tutte le componenti coinvolte nel circuito professionistico.