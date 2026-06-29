Il prestigioso torneo di Wimbledon prende il via con un’apertura d’eccezione: Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, entrambi al vertice del ranking mondiale, sono stati designati per inaugurare le sfide sul campo Centrale. La loro presenza segna l’inizio ufficiale della competizione più attesa nel panorama tennistico.

In linea con la tradizione che vede i migliori scendere in campo fin dal primo giorno, Sinner e Sabalenka saranno i protagonisti dell’apertura sul Centrale. A loro si unirà Novak Djokovic, anch’egli al rientro dopo l’eliminazione anticipata al Roland Garros.

L’assenza di Carlos Alcaraz, fermo per un infortunio al polso destro, proietta Sinner come il grande favorito all’All England Club. Il campione italiano affronterà Miomir Kecmanovic, numero cinquantuno del ranking ATP, un avversario già superato in quattro precedenti incontri.

Sinner: il ritorno a Wimbledon da numero uno

Reduce da un’uscita anticipata al Roland Garros, il campione italiano torna sui campi dello Slam londinese con l’obiettivo di difendere il titolo e forte del suo status di numero uno del mondo. La sua apparizione sul Centrale è un chiaro segnale: Sinner è il principale favorito, e il sorteggio gli ha riservato un avversario già noto e battuto in precedenti sfide.

Sabalenka: tra aspettative e dubbi

Anche Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking WTA, inaugura il torneo con un mix di aspettative e incertezze. Il suo rendimento recente, specialmente al Roland Garros, non ha pienamente convinto. La sua partita sul Centrale sarà un banco di prova cruciale per valutare la sua capacità di gestire la pressione e le ambizioni legate al suo status.

Le previsioni per i favoriti

Le probabilità di vittoria vedono Jannik Sinner come il netto favorito per la riconferma del titolo a Wimbledon, con una percentuale del 41,5%. A seguire, Novak Djokovic si attesta all’11,2%, mentre Alexander Zverev chiude il podio dei principali contendenti con il 6,1% di possibilità.

Per Sabalenka, il quadro appare più incerto. Il suo recente rendimento sull’erba e la prestazione deludente al Roland Garros sollevano interrogativi sulle sue effettive possibilità di successo, nonostante mantenga lo status di numero uno del mondo.

Il torneo si apre, quindi, con due protagonisti di primissimo piano, ma con scenari divergenti: Sinner si presenta forte e come favorito indiscusso, mentre Sabalenka è sotto osservazione, chiamata a dimostrare sul campo che il suo rango si traduca in risultati concreti.