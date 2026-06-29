Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha annunciato la fine definitiva del rapporto professionale con suo padre, Apostolos Tsitsipas. La decisione, comunicata alla vigilia di Wimbledon, conclude una collaborazione già ripresa nel 2025.

La rottura e le motivazioni

«It will take him some time to accept it, as it did the last time we split», ha dichiarato Tsitsipas a Wimbledon. Ha aggiunto: «Back then I left a small window open. Now I believe he has a great deal to offer others — but to me, I think he’s already given everything he possibly could.» La sua scelta indica un nuovo percorso.

Una collaborazione complessa

La separazione giunge dopo tensioni e collaborazioni altalenanti. Apostolos Tsitsipas era rientrato nel team tecnico di Stefanos nel luglio 2025. Già allora, Tsitsipas aveva definito il rapporto «complicato», ammettendo che la gestione quotidiana era difficile.

Il nuovo team tecnico

La rottura è avvenuta alla vigilia di Wimbledon. Tsitsipas ha motivato la scelta affermando: «Ho altre cose in mente che non credo si allineino con il modo in cui abbiamo lavorato insieme recentemente». Il nuovo team tecnico sarà guidato da Thomas Perrin, con la supervisione di Patrick Mouratoglou quando possibile. L'accordo è valido fino alla fine del 2026, con possibilità di estensione, delineando un progetto a lungo termine per la sua carriera tennistica.

La decisione di Stefanos Tsitsipas di interrompere il rapporto con il padre riflette una volontà di emancipazione. Affidandosi a una struttura tecnica esterna, il tennista mira ad affrontare le prossime sfide con rinnovata prospettiva e maggiore autonomia.