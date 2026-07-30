Le immagini sono brevi, ma bastano per alimentare l'ottimismo degli appassionati di tennis. Carlos Alcaraz è tornato a impugnare la racchetta e a colpire il diritto con apparente libertà, riaccendendo le speranze di rivederlo presto in campo.

This is what we wanna see. Vamos Carlitos 💪 pic.twitter.com/UJIHYyivZl — TennisNow (@Tennis_Now) July 29, 2026

Un segnale incoraggiante, ma nessuna certezza

La notizia che i tifosi attendevano è arrivata mercoledì sotto forma di un breve video: Carlos Alcaraz si allena sul diritto senza un evidente tutore al polso destro, infortunato.

Cosa significa per il sette volte campione Slam, soprattutto in vista della possibile partecipazione ai tornei di Cincinnati e degli US Open, dove è già iscritto? Sicuramente non è una cattiva notizia, ma non rappresenta nemmeno la certezza che lo spagnolo sia pronto a tornare a competere.

Cinque secondi di immagini non bastano a certificare un vero ritorno, ma sono sufficienti per alimentare la speranza. Alcaraz, fermo dall'ultima partita disputata a Barcellona alla fine di aprile, potrebbe essere sempre più vicino a incantare nuovamente il mondo del tennis.