Nella terza sessione di prove libere, il giovane Antonelli ha conquistato il comando con il miglior tempo di 1:45.990. La sua performance lo ha visto precedere Norris su McLaren e Verstappen su Red Bull. La sessione è stata però segnata anche da un incidente che ha coinvolto Hamilton: il pilota è finito fuori pista nella ghiaia, danneggiando l'ala posteriore e la gomma posteriore destra della sua SF‑26. Questo episodio ha reso necessaria una corsa contro il tempo ai box per le riparazioni, con l'ipotesi di una sostituzione del cambio che potrebbe influire sulla strategia del weekend.

Antonelli in vetta, Hamilton in difficoltà

La conclusione della terza sessione ha confermato Antonelli in vetta alla classifica, evidenziando il suo ottimo stato di forma. Alle sue spalle, Norris si è piazzato in seconda posizione, seguito da Verstappen in terza. Russell ha ottenuto il quarto tempo. L'uscita di pista di Hamilton ha invece compromesso seriamente la sua monoposto, richiedendo un intervento immediato da parte dei meccanici per preparare la vettura alle qualifiche.

Le implicazioni per le qualifiche

Il danno alla vettura di Hamilton apre scenari incerti in vista delle qualifiche. I meccanici dovranno lavorare con grande rapidità per riparare l'ala e la gomma danneggiate. Non è esclusa la possibilità di una sostituzione del cambio, un elemento che, se necessario, potrebbe avere un impatto significativo sulla strategia e sulla performance del pilota nel corso del weekend.

La tempestività e l'efficacia delle riparazioni saranno cruciali per le sue ambizioni.

Analisi delle prestazioni e prospettive future

La prestazione di Antonelli conferma la competitività della Mercedes, che sembra aver trovato un assetto particolarmente efficace sul tracciato. Questo risultato lo pone in una posizione di vantaggio. D'altra parte, Hamilton, pur avendo mostrato buoni tempi nelle sessioni precedenti, dovrà ora affrontare un lavoro extra ai box. Sarà fondamentale per lui recuperare terreno in qualifica per assicurarsi una posizione di partenza ottimale, superando le difficoltà causate dall'incidente.