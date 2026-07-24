La Formula 1 accende i motori per il Gran Premio d'Ungheria, undicesima tappa del Mondiale 2026, con le prove libere in programma oggi, venerdì 24 luglio, sul circuito dell'Hungaroring, alle porte di Budapest. Il circus riparte dopo il successo di Kimi Antonelli nel GP del Belgio a Spa, dove il giovane pilota ha preceduto Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Red Bull. Le sessioni odierne saranno cruciali per team e piloti, un primo banco di prova in vista delle qualifiche e della gara di domenica.

La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 13:30, seguita dalla seconda alle 17:00.

Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport F1, con possibilità di seguirle anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW TV. Un'occasione imperdibile per gli appassionati per osservare da vicino la preparazione delle squadre.

Situazione Mondiale: Antonelli leader, Ferrari e McLaren con novità

Il Mondiale piloti si presenta apertissimo: Kimi Antonelli guida la classifica con 204 punti, con un vantaggio su Lewis Hamilton e George Russell, entrambi su Mercedes, e su Charles Leclerc. Tra i costruttori, la Mercedes mantiene la leadership, seguita da Ferrari e McLaren. La scuderia di Maranello arriva all'Hungaroring con il morale alto dopo la vittoria a Silverstone e il secondo posto a Spa, e porta in pista un'evoluzione dell'ala posteriore.

Anche la McLaren non è da meno, presentando un corposo pacchetto di aggiornamenti che include un nuovo fondo e un'ala posteriore, entrambi messi alla prova nelle sessioni odierne.

L'Hungaroring: un "kartodromo" rinnovato e storico

Il tracciato dell'Hungaroring, lungo 4.381 metri e con 14 curve, è noto per la sua configurazione tortuosa, che lo fa spesso paragonare a un kartodromo. Presenta un solo vero rettilineo, quello di partenza, rendendo i sorpassi particolarmente difficili. Il circuito ha subito importanti rinnovamenti negli ultimi due anni, con il rifacimento delle curve 1 e 12. Questo storico circuito magiaro ospita il Gran Premio d'Ungheria ininterrottamente dal 1986, anno in cui segnò un'epoca come la prima gara di Formula 1 disputata oltre la Cortina di Ferro.

Programma completo del weekend: orari TV e streaming

Il programma del Gran Premio d'Ungheria prosegue con le qualifiche di sabato 25 luglio, previste per le ore 16:00, con diretta su Sky Sport F1 e NOW TV e differita su TV8 alle 18:30. La gara di domenica 26 luglio prenderà il via alle 15:00, anch'essa in diretta sui canali a pagamento e in differita su TV8 alle 18:00. Per questa tappa, Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide, un fattore che influenzerà le strategie e gli assetti delle monoposto sull'impegnativo tracciato magiaro.

Questo appuntamento all'Hungaroring segna l'undicesima tappa del Mondiale e rappresenta l'ultimo atto prima della pausa estiva. Dopo il weekend ungherese, il circus della Formula 1 si fermerà per circa un mese, per poi riprendere con il GP di Zandvoort. L'edizione di quest'anno celebra la 41ª edizione del Gran Premio d'Ungheria e il 40° anniversario della prima gara disputata nel Paese, nel lontano 1986.