Gabriele Gravina, presidente dimissionario della FIGC, ha lanciato un duro attacco alla FIFA, sostenendo che il “limite è stato superato” e invitando le Confederazioni continentali a ribellarsi. Le sue parole, pronunciate in un contesto di crescente tensione tra le istituzioni calcistiche, segnano un momento di forte critica verso l’assetto attuale della governance mondiale del calcio.

La posizione di Gravina e l'accusa di eccesso di potere

Nel corso di un intervento pubblico, Gravina ha denunciato un eccesso di potere da parte della FIFA, affermando che “il limite è stato superato” e che le Confederazioni dovrebbero prendere posizione.

Si tratta di un richiamo esplicito a un riequilibrio dei rapporti tra l’organo mondiale e le entità continentali, che secondo lui dovrebbero esercitare maggiore autonomia e responsabilità.

L'appello alle Confederazioni per un'azione collettiva

Con questa dichiarazione, Gravina non si limita a criticare la FIFA, ma sollecita un’azione collettiva da parte delle Confederazioni. Il suo appello è rivolto a un sistema calcistico che, a suo avviso, ha perso equilibrio e necessita di un intervento correttivo da parte delle componenti regionali del calcio mondiale.

Il quadro della governance calcistica internazionale

La FIFA è l’organo di governo del calcio mondiale, cui fanno capo le sei Confederazioni continentali (UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF, OFC), responsabili dell’organizzazione e supervisione dell’attività calcistica nei rispettivi continenti.

Il sistema è strutturato per garantire rappresentanza e autonomia delle diverse realtà regionali. Tuttavia, le tensioni tra FIFA e Confederazioni non sono nuove e riguardano spesso temi cruciali come la distribuzione dei poteri, la gestione dei tornei e le politiche economiche.

Il richiamo di Gravina si inserisce in questo contesto complesso, evidenziando l’impellente necessità di un riequilibrio tra l’organo centrale e le entità regionali, affinché il sistema calcistico mantenga il suo equilibrio e la sua rappresentatività per tutti gli attori coinvolti.