Henrikh Mkhitaryan ha delineato con chiarezza la rotta per la nuova stagione dell’Inter, enfatizzando le grandi ambizioni del club: “rivincere e avanzare in Champions”. Le sue dichiarazioni giungono in un momento di forte rilancio per la squadra nerazzurra, che punta a confermarsi ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Obiettivi e Prospettive Nerazzurre

Il centrocampista armeno ha espresso in modo inequivocabile le aspettative del club in vista della prossima annata. La priorità è duplice: la volontà di rivincere i trofei nazionali e di progredire significativamente in Champions League.

Questo messaggio di fiducia e ambizione emerge dopo una stagione di successi, che ha visto l’Inter conquistare il campionato e la Coppa Italia, oltre a raggiungere la prestigiosa finale europea.

L'annata appena trascorsa ha infatti consacrato l'Inter come protagonista assoluta, trionfando in Serie A e nella Coppa Italia, e disputando una memorabile finale di Champions League. In questo contesto di successi, Mkhitaryan ha rilanciato con forza gli obiettivi futuri: “grandi ambizioni, rivincere e avanzare in Champions”.

Il Ruolo Chiave di Mkhitaryan e il Rinnovo

Pochi giorni prima di queste dichiarazioni, precisamente il 1° luglio, Henrikh Mkhitaryan ha siglato il prolungamento del suo contratto con l’Inter, legandosi al club fino al 2027.

Questo rinnovo sottolinea il suo ruolo centrale e insostituibile nel progetto tecnico nerazzurro.

Nella stagione precedente, Mkhitaryan ha collezionato ben 39 presenze e messo a segno quattro gol, contribuendo in maniera decisiva ai successi in campionato e Coppa Italia, oltre che al percorso che ha portato la squadra fino alla finale europea. Il prolungamento del contratto testimonia la profonda fiducia reciproca tra il giocatore e la società, rafforzando ulteriormente il messaggio di continuità e le elevate ambizioni espresse dal centrocampista.

Le Ambizioni Confermate dal Gruppo

Le parole di Mkhitaryan trovano eco e conferma anche tra gli altri membri della squadra. Dal ritiro in Germania, il centrocampista polacco Piotr Zieliński ha ribadito con determinazione gli obiettivi collettivi: “vogliamo confermarci in campionato e Coppa Italia, ma soprattutto fare meglio in Champions League”. Le sue dichiarazioni rafforzano il clima di grande determinazione e unità di intenti che pervade l’ambiente nerazzurro, proiettato verso una stagione ricca di sfide e opportunità.