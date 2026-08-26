La fase conclusiva del mercato rischia di diventare delicata per Juventus e Roma, mentre l'Inter potrebbe aprire a una cessione in attacco. A Torino Luciano Spalletti non sarebbe soddisfatto del mercato e chiederebbe ulteriori rinforzi, a Milano Ange-Yoan Bonny sarebbe cedibile davanti a un'offerta concreta e nella Capitale il Lecce starebbe pensando a un prestito di Lulli, sorprendente protagonista alla prima giornata di campionato.

Juventus, Spalletti non è soddisfatto: servono altri rinforzi

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Luca Cerchione a OCW Sport, alla Juventus si respirerebbe un clima particolarmente teso.

Luciano Spalletti non sarebbe infatti pienamente soddisfatto della campagna acquisti realizzata dalla dirigenza e avrebbe chiesto a Carnevali e Massara ulteriori interventi per completare una rosa che, dal suo punto di vista, necessiterebbe ancora di diversi innesti.

Il problema è soprattutto legato alle tempistiche. La chiusura della sessione estiva è ormai vicina e pensare di portare a termine più operazioni in pochi giorni rappresenta una sfida molto complessa, soprattutto considerando che ogni acquisto dovrebbe essere preceduto da eventuali uscite e dalla necessità di trovare formule economicamente sostenibili. La Juventus continua a lavorare sui vari dossier, ma la sensazione è che Spalletti vorrebbe qualcosa in più rispetto a quanto già ottenuto.

Inter, Bonny può partire. Roma, Lulli piace al Lecce ma Gasperini frena

In casa Inter, invece, potrebbe esserci una sorprendente apertura sul fronte delle cessioni offensive. Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Alfio Musmarra, Ange-Yoan Bonny sarebbe infatti un giocatore potenzialmente cedibile. La dirigenza nerazzurra non avrebbe intenzione di metterlo direttamente sul mercato, ma ascolterebbe volentieri eventuali proposte qualora un club si facesse avanti con un'offerta ritenuta interessante. Tra le possibili pretendenti potrebbe esserci la Fiorentina, che con Moise Kean sempre più vicino al Como potrebbe tornare alla ricerca di un centravanti mobile e differente da Mateo Pellegrino.

Attenzione anche alla Roma, dove Lulli è stato una delle sorprese più positive della prima giornata di campionato. Il giovane terzino, al debutto in Serie A, ha disputato una prestazione di assoluto livello contro la Fiorentina, attirando inevitabilmente l'attenzione di alcune società. Tra queste ci sarebbe il Lecce, interessato a un prestito. Gian Piero Gasperini, però, non sarebbe favorevole alla sua uscita dopo aver puntato su di lui e avrebbe dato eventualmente il proprio consenso soltanto davanti all'arrivo di un altro esterno.