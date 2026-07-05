La Lazio si prepara ad affrontare la stagione 2026/27 con un ritiro precampionato interamente a Formello. Il programma prevede un raduno iniziale per test e visite mediche, seguito da due fasi di preparazione e sei amichevoli estive, prima dell'esordio in Coppa Italia.

Il raduno è fissato per giovedì 9 luglio. Le giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio saranno dedicate a visite mediche e test atletici, fondamentali per valutare la condizione dei giocatori e impostare il lavoro del tecnico Rino Gattuso.

Le Fasi del Ritiro a Formello

La preparazione sul campo si svolgerà in due fasi.

La prima fase, dal 13 al 26 luglio, vedrà la squadra impegnata a Formello con allenamenti in doppia seduta, secondo il programma di Gattuso. La seconda fase si terrà dal 29 luglio al 9 agosto, sempre a Formello, con alcune giornate aperte ai tifosi per assistere agli allenamenti.

Il Calendario delle Amichevoli Estive

Per testare la condizione e affinare gli schemi, la Lazio ha confermato sei amichevoli. Il primo test sarà lunedì 20 luglio alle 18:00 contro la Primavera. Domenica 26 luglio, alle 18:00, si affronterà la Flaminia Civita Castellana. Ad agosto, sabato 1 alle 11:00, è in programma il match con l'Avellino. Domenica 2 agosto la squadra giocherà in trasferta contro l'Ascoli alle 20:45.

Mercoledì 5 agosto alle 18:00 è previsto l'incontro con l'Ostiamare. Infine, domenica 9 agosto, la Lazio affronterà il Frosinone allo stadio “Stirpe”, concludendo il ciclo di amichevoli.

Il primo impegno ufficiale della stagione 2026/27 sarà la sfida di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il 16 agosto.