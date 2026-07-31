Tutto è pronto per il via del Tour de France Femmes 2026, la corsa a tappe più prestigiosa del ciclismo femminile mondiale. La corsa prende il via da Losanna sabato 1° agosto per concludersi nella splendida cornice di Nizza domenica 9 agosto.

Nove giornate di gara ricche di fascino, insidie e storia, che vedranno le migliori interpreti del gruppo sfidarsi su un percorso vario ed equilibrato, dove spiccano una cronometro individuale determinante e una vetta iconica: il Mont Ventoux.

Il Percorso: le 9 tappe verso la maglia gialla

Il tracciato propone un mix perfetto tra occasioni per velociste, frazioni mosse per attacchi da lontano, una crono e una tappa d'alta montagna che disegneranno la classifica finale.

  1. Tappa 1 (Sabato 1° agosto) | Losanna – Losanna: partenza in Svizzera con un finale frizzante. L'arrivo è posto al termine di una salitella di circa 2 km al 5% di pendenza media.

  2. Tappa 2 (Domenica 2 agosto) | Aigle - Ginevra: frazione pianeggiante riservata alle ruote veloci del gruppo.

  3. Tappa 3 (Lunedì 3 agosto) | Ginevra - Poligny: seconda occasione consecutiva per le sprintere d'esperienza.

  4. Tappa 4 (Martedì 4 agosto) | Digione (Cronometro Individuale - 21 km): il primo, cruciale spartiacque per la classifica generale. I 21 km contro il tempo includono anche la breve ma insidiosa ascesa ai Lacets de Marsannay.

  5. Tappa 5 (Mercoledì 5 agosto) | Macon - Belleville en Beaujolais: tappa mossa e nervosa che presenta il Mont Brouilly (3 km all'8%) a un decina di chilometri dal traguardo.

  6. Tappa 6 (Giovedì 6 agosto) | Montbrison - Tournon-sur-Rhône: percorso ondulato con ben sei GPM. L'ultimo di 3ª categoria è posizionato a circa 20 km dall'arrivo.

  7. Tappa 7 (Venerdì 7 agosto) | La Voulte sur Rhone – Mont Ventoux: la tappa regina della Grande Boucle. Le atlete scaleranno il "Gigante della Provenza" dal versante classico di Bédoin, affrontando prima il ripido tratto nel bosco e poi il leggendario e arido paesaggio della pietraia lunare.

  8. Tappa 8 (Sabato 8 agosto) | Nizza: frazione abbastanza lineare verso la Costa Azzurra, movimentata da un GPM di 4ª categoria nei pressi del traguardo.

  9. Tappa 9 (Domenica 9 agosto) | Nizza – Nizza: il gran finale disegnato attorno al capoluogo della Costa Azzurra, caratterizzato da quattro scalate al celebre Col d'Eze (l'ultimo scollinamento a 16 km dall'arrivo) prima dell'incoronazione finale.

Le Favorite: Vollering in prima fila, ma il parterre è regale

La griglia di partenza presenta le più grandi stelle del panorama internazionale:

  • Demi Vollering: è la favorita numero uno per la conquista della maglia gialla. Trionfatrice nel 2023 e fresca della vittoria del Giro d'Italia Femminile, la neerlandese ha dimostrato una condizione invidiabile.

  • Pauline Ferrand-Prévot: la campionessa uscente e donna dei grandi appuntamenti. La presenza della cronometro di Digione potrebbe penalizzarla, ma la sua classe resta fuori discussione.

  • Marlen Reusser: la specialista assoluta delle prove contro il tempo, pronta a fare la differenza a Digione per poi difendersi in salita.

  • Kasia Niewiadoma: la scalatrice polacca, già vincitrice della maglia gialla nel 2024, sarà una delle clienti più pericolose sul Mont Ventoux.

  • Elisa Longo Borghini: la punta di diamante della spedizione italiana, forte della sua immensa esperienza e del suo fiuto per le corse a tappe.

  • Anna van der Breggen: la leggendaria veterana, tornata ai vertici e già a podio quest'anno sia alla Vuelta che al Giro.

  • Paula Blasi: la vera mina vagante. Vincitrice della Vuelta in questa stagione, si presenta al via in una posizione particolare, considerando che la sua squadra (UAE) la considera ufficialmente una gregaria.

Programmazione TV e Streaming

Il Tour de France Femmes 2026 sarà trasmesso in diretta tutti i giorni sui canali Eurosport e in streaming su Discovery+ e HBO Max.

Orari di collegamento TV (inizio diretta):

  • Tappa 1: ore 14:00

  • Tappe 2, 3 e 4: ore 15:30

  • Tappa 5: ore 13:30

  • Tappa 6: ore 15:30

  • Tappa 7 (Mont Ventoux): ore 15:15

  • Tappa 8: ore 15:30

  • Tappa 9: ore 15:45.
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