Tutto è pronto per il via del Tour de France Femmes 2026, la corsa a tappe più prestigiosa del ciclismo femminile mondiale. La corsa prende il via da Losanna sabato 1° agosto per concludersi nella splendida cornice di Nizza domenica 9 agosto.
Nove giornate di gara ricche di fascino, insidie e storia, che vedranno le migliori interpreti del gruppo sfidarsi su un percorso vario ed equilibrato, dove spiccano una cronometro individuale determinante e una vetta iconica: il Mont Ventoux.
Il Percorso: le 9 tappe verso la maglia gialla
Il tracciato propone un mix perfetto tra occasioni per velociste, frazioni mosse per attacchi da lontano, una crono e una tappa d'alta montagna che disegneranno la classifica finale.
Tappa 1 (Sabato 1° agosto) | Losanna – Losanna: partenza in Svizzera con un finale frizzante. L'arrivo è posto al termine di una salitella di circa 2 km al 5% di pendenza media.
Tappa 2 (Domenica 2 agosto) | Aigle - Ginevra: frazione pianeggiante riservata alle ruote veloci del gruppo.
Tappa 3 (Lunedì 3 agosto) | Ginevra - Poligny: seconda occasione consecutiva per le sprintere d'esperienza.
Tappa 4 (Martedì 4 agosto) | Digione (Cronometro Individuale - 21 km): il primo, cruciale spartiacque per la classifica generale. I 21 km contro il tempo includono anche la breve ma insidiosa ascesa ai Lacets de Marsannay.
Tappa 5 (Mercoledì 5 agosto) | Macon - Belleville en Beaujolais: tappa mossa e nervosa che presenta il Mont Brouilly (3 km all'8%) a un decina di chilometri dal traguardo.
Tappa 6 (Giovedì 6 agosto) | Montbrison - Tournon-sur-Rhône: percorso ondulato con ben sei GPM. L'ultimo di 3ª categoria è posizionato a circa 20 km dall'arrivo.
Tappa 7 (Venerdì 7 agosto) | La Voulte sur Rhone – Mont Ventoux: la tappa regina della Grande Boucle. Le atlete scaleranno il "Gigante della Provenza" dal versante classico di Bédoin, affrontando prima il ripido tratto nel bosco e poi il leggendario e arido paesaggio della pietraia lunare.
Tappa 8 (Sabato 8 agosto) | Nizza: frazione abbastanza lineare verso la Costa Azzurra, movimentata da un GPM di 4ª categoria nei pressi del traguardo.
Tappa 9 (Domenica 9 agosto) | Nizza – Nizza: il gran finale disegnato attorno al capoluogo della Costa Azzurra, caratterizzato da quattro scalate al celebre Col d'Eze (l'ultimo scollinamento a 16 km dall'arrivo) prima dell'incoronazione finale.
Le Favorite: Vollering in prima fila, ma il parterre è regale
La griglia di partenza presenta le più grandi stelle del panorama internazionale:
Demi Vollering: è la favorita numero uno per la conquista della maglia gialla. Trionfatrice nel 2023 e fresca della vittoria del Giro d'Italia Femminile, la neerlandese ha dimostrato una condizione invidiabile.
Pauline Ferrand-Prévot: la campionessa uscente e donna dei grandi appuntamenti. La presenza della cronometro di Digione potrebbe penalizzarla, ma la sua classe resta fuori discussione.
Marlen Reusser: la specialista assoluta delle prove contro il tempo, pronta a fare la differenza a Digione per poi difendersi in salita.
Kasia Niewiadoma: la scalatrice polacca, già vincitrice della maglia gialla nel 2024, sarà una delle clienti più pericolose sul Mont Ventoux.
Elisa Longo Borghini: la punta di diamante della spedizione italiana, forte della sua immensa esperienza e del suo fiuto per le corse a tappe.
Anna van der Breggen: la leggendaria veterana, tornata ai vertici e già a podio quest'anno sia alla Vuelta che al Giro.
Paula Blasi: la vera mina vagante. Vincitrice della Vuelta in questa stagione, si presenta al via in una posizione particolare, considerando che la sua squadra (UAE) la considera ufficialmente una gregaria.
Le partenti del Tour de France Femmes pic.twitter.com/2xsmmAtgfC— Alessandro Cheti (@girociclismo) July 31, 2026
Programmazione TV e Streaming
Il Tour de France Femmes 2026 sarà trasmesso in diretta tutti i giorni sui canali Eurosport e in streaming su Discovery+ e HBO Max.
Orari di collegamento TV (inizio diretta):
Tappa 1: ore 14:00
Tappe 2, 3 e 4: ore 15:30
Tappa 5: ore 13:30
Tappa 6: ore 15:30
Tappa 7 (Mont Ventoux): ore 15:15
Tappa 8: ore 15:30
Tappa 9: ore 15:45.