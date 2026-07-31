L'Umbria celebra un traguardo storico nel mondo del rugby: per la prima volta, la regione schiererà ben due squadre nel prestigioso campionato di Serie A. Le protagoniste di questo eccezionale risultato sono il Perugia Rugby, che si appresta alla sua dodicesima partecipazione nella massima categoria, e il Gubbio Rugby, al suo debutto assoluto in Serie A. Entrambe le società sono già intensamente impegnate nella preparazione della nuova stagione sportiva, animate da grandi aspettative.

Egiziano Polenzani, delegato regionale della Federazione Italiana Rugby, ha espresso profonda soddisfazione, entusiasmo e gratitudine per questo risultato senza precedenti.

'Soddisfazione – ha dichiarato Polenzani – perché per una regione di poco più di 800mila abitanti, avere due squadre in Serie A, quattro in Serie C e un movimento giovanile di primo livello è estremamente gratificante. L'entusiasmo deriva da un'annata incredibile: il Perugia ha ottenuto la promozione accedendo ai playoff, mentre il Gubbio si è distinto come la migliore delle terze classificate nei cinque gironi di Serie B. La mia gratitudine va ai dirigenti delle due società, che con grande impegno riescono a gestire le squadre nonostante mille difficoltà, permettendomi di chiudere il mio mandato nel rugby con un risultato così importante. Un grazie speciale a tutti, in particolare agli atleti che si sono impegnati con tanta dedizione'.

Le squadre umbre nel campionato di Serie A

Il fischio d'inizio del campionato di Serie A di rugby è fissato per il prossimo 18 ottobre. Sia il Perugia Rugby che il Gubbio Rugby militeranno nel Girone 4, un raggruppamento che si preannuncia competitivo. Le avversarie includeranno formazioni di spicco come Rugby L'Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, Ss Lazio Rugby, Us Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e Cus Catania, quest'ultima ripescata nel campionato. Le due compagini umbre si stanno preparando con determinazione per affrontare una stagione che si prospetta impegnativa e ricca di aspettative, con l'obiettivo di onorare al meglio la loro regione.

La crescita del movimento rugbistico in Umbria

Oltre alla presenza in Serie A, il movimento rugbistico umbro conta la presenza di ben quattro formazioni in Serie C e un settore giovanile riconosciuto come di primo livello. Questo quadro complessivo rappresenta un motivo di grande orgoglio per l'intera regione e testimonia la costante e significativa crescita del rugby in Umbria negli ultimi anni, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo nazionale.