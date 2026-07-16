Il Tour de France prosegue oggi, giovedì 16 luglio 2026, con la sua dodicesima tappa. Una frazione di 179,1 km, prevalentemente pianeggiante, che condurrà i ciclisti dal Circuito Nevers Magny-Cours fino a Chalon-sur-Saône. In questa giornata, lo sloveno Tadej Pogačar indossa la maglia gialla, cercando di consolidare il suo primato in classifica generale.

Il tracciato e le sue caratteristiche

La tappa odierna si estende per 179,1 km, presentando un profilo principalmente piatto con un dislivello complessivo di 1.800 metri. La partenza è fissata dal Circuito Nevers Magny-Cours.

Il percorso attraverserà diverse località: Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Decize (sede dello sprint intermedio al km 45,8), Cercy-la-Tour, Luzy, Cuzy, Toulon-sur-Arroux, Montceau-les-Mines, Blanzy, Buxy e Saint-Rémy, prima di giungere al traguardo di Chalon-sur-Saône.

Nonostante la natura tendenzialmente pianeggiante, la frazione include tre salite classificate di quarta categoria: la Côte de Lanty (2,1 km al 4%) al km 76,5, la Côte de Cuzy (2,5 km al 4,5%) al km 97,8 e la Côte de Montagny-lès-Buxy (2,7 km al 4,3%) al km 159,4. Questi brevi strappi rappresentano gli unici ostacoli altimetrici significativi della giornata.

Orari di partenza e copertura televisiva

La partenza fittizia della dodicesima tappa è prevista per le ore 13:30, mentre il via reale della corsa sarà dato alle ore 13:40.

L'arrivo dei ciclisti a Chalon-sur-Saône è stimato intorno alle ore 17:30. La diretta televisiva gratuita sarà disponibile su Rai 2 e Rai Sport, con streaming gratuito su RaiPlay. La tappa sarà visibile anche sui canali Eurosport e sulle piattaforme a pagamento HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.