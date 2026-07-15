Victoria Beckham è tornata al centro dell'attenzione mediatica durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, disputata ad Atlanta. In tribuna, accanto al marito David Beckham, ex leggenda della Nazionale inglese, la stilista ha catalizzato gli sguardi, specialmente dopo le polemiche dei giorni precedenti.

L'interesse era nato nel quarto di finale contro la Norvegia, quando le telecamere avevano inquadrato i coniugi Beckham. Mentre David mostrava coinvolgimento, Victoria era rimasta impassibile, seduta e senza esultare al gol inglese.

Questa reazione distaccata aveva generato critiche e acceso il dibattito sui social, dove la sua freddezza era diventata oggetto di meme virali.

La svolta in semifinale: un'esultanza inaspettata

La semifinale contro l'Argentina ha segnato un netto cambio di atteggiamento per Victoria Beckham. Al gol di Gordon, che ha portato l'Inghilterra in vantaggio, l'ex Spice Girl si è lasciata andare a un'esultanza sfrenata, abbracciando il marito e mostrando entusiasmo per la Nazionale. Un gesto che ha sorpreso molti, data la compostezza precedente.

Il fenomeno social e le reazioni del pubblico

La mancata esultanza di Victoria Beckham nel match contro la Norvegia aveva rapidamente invaso il web, consacrandola come uno dei meme più condivisi del torneo.

Gli utenti avevano ironizzato sulla sua apparente indifferenza, con commenti sarcastici: "People are often critical of Victoria Beckham, but to see this outpouring of emotion here from her as England scores a goal shows her deep connection with both football and the team". Tuttavia, la sua reazione distaccata era stata anche rivalutata da alcuni come simbolo di nonchalance e autocontrollo, con un fan che aveva scritto: "Victoria Beckham is the greatest Englishwoman who ever existed, no doubt about it".

David Beckham aveva difeso la moglie, affermando che Victoria stava "celebrating inside". La semifinale ha mostrato un lato inedito di Victoria, capace di lasciarsi coinvolgere dall'emozione e di rispondere alle critiche con un gesto spontaneo e genuino, trasformando la sua immagine da oggetto di meme a protagonista di un'esultanza sentita.