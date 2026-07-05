Il tabellone degli ottavi di finale del singolare femminile di Wimbledon mette in scena una sfida di grande interesse e dall'esito incerto: il confronto tra la ceca Marie Bouzkova e la belga Elise Mertens. Le due giocatrici si contenderanno un posto tra le migliori otto del torneo sull'erba più prestigiosa del mondo, lunedì 6 luglio, con inizio programmato per le ore 10:00. Il palcoscenico è quello dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, un tempio del tennis che esalta le caratteristiche dei giocatori più abili su questa superficie.

La posta in palio è altissima: proseguire il cammino in uno Slam e guadagnare punti preziosi per consolidare la propria posizione ai vertici della classifica mondiale.

Mertens leggermente favorita per la vittoria

L'analisi delle quote proposte dai principali bookmaker internazionali rivela un match estremamente equilibrato, sebbene con una leggera preferenza accordata a Elise Mertens. La giocatrice belga è considerata la favorita per la vittoria finale. Nello specifico, l'agenzia 10Bet offre il suo successo a una quota di 1.75, mentre il successo di Marie Bouzkova è valutato a 2.00. Una tendenza molto simile viene confermata anche da Betfair, che quota la belga a 1.80 e la ceca a 2.00. Questa leggera inclinazione a favore di Mertens può essere interpretata alla luce del suo gioco potente e aggressivo, che si adatta particolarmente bene alla velocità dei campi in erba.

La sua capacità di prendere l'iniziativa e di abbreviare gli scambi potrebbe essere la chiave per scardinare la difesa solida dell'avversaria. Il nostro pronostico, pur riconoscendo il grande equilibrio, pende dalla parte di Elise Mertens. Tuttavia, la solidità e la resilienza di Bouzkova rappresentano un ostacolo durissimo, preannunciando una partita che potrebbe rivelarsi una vera e propria maratona fisica e mentale, potenzialmente risolta solo al terzo set.

La resilienza di Bouzkova contro l'aggressività di Mertens

Le statistiche degli incontri precedenti offrono un quadro chiaro dei punti di forza e delle debolezze di entrambe le giocatrici. Marie Bouzkova arriva a questo appuntamento dopo una battaglia estenuante vinta al terzo turno contro Liudmila Samsonova, superata con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4.

I dati di quel match evidenziano la sua straordinaria tenacia: pur mettendo a segno solo 2 ace contro 4 doppi falli, ha dimostrato grande solidità al servizio, con una percentuale del 69% di prime palle in campo e il 68% di punti vinti con essa. Ma il dato più impressionante è la sua capacità di resistere nei momenti di difficoltà, come dimostrano le 17 palle break salvate su 20 concesse. Il perfetto equilibrio tra vincenti (24) ed errori non forzati (24) descrive una giocatrice solida e costante, difficile da superare. La distanza percorsa, ben 2695 metri, testimonia l'intensità di un match in cui ha dovuto lottare su ogni palla.

Dall'altra parte della rete, Elise Mertens ha offerto una prestazione di altissimo livello contro Elena Rybakina, sconfitta in due set con un netto 7-6, 6-1.

Il suo gioco è stato caratterizzato da un approccio ad alto rischio, come si evince dai 10 doppi falli commessi. Tuttavia, questa aggressività ha pagato dividendi: 4 ace e, soprattutto, una straordinaria efficacia con la prima di servizio, con cui ha portato a casa il 78% dei punti. La sua velocità media sulla prima palla (177 km/h) è stata significativamente superiore a quella di Bouzkova (155 km/h). La belga è stata letale anche in risposta, vincendo il 64% dei punti sulla seconda di servizio dell'avversaria e convertendo 4 delle 10 palle break create. Con 19 vincenti e 27 errori non forzati, il suo stile è chiaramente votato all'attacco. La minore distanza coperta (1046 metri) indica la sua abilità nel chiudere rapidamente gli scambi, un fattore che potrebbe essere decisivo sull'erba.

Sfida tra atlete in ascesa nel ranking

Il confronto tra Marie Bouzkova ed Elise Mertens è anche una sfida tra due giocatrici molto vicine nella classifica mondiale, a conferma del livello di competitività atteso. La tennista ceca occupa attualmente la posizione numero 23 del ranking WTA, con un bottino di 1849 punti. Subito dietro si trova la belga, al numero 27, con 1758 punti. Entrambe le atlete sono in un momento positivo, come indicato dal movimento "up" nel loro ranking, frutto degli eccellenti risultati ottenuti fino a questo punto del torneo. Una vittoria in questo ottavo di finale non solo garantirebbe l'accesso a un prestigioso quarto di finale Slam, ma consentirebbe anche di compiere un ulteriore balzo in avanti in classifica.

I precedenti tra le due giocatrici sono in perfetta parità, un dato che aggiunge ulteriore incertezza a un incontro che si preannuncia teso e combattuto. La superficie, che favorisce chi riesce a imporre il proprio ritmo, sarà un arbitro spietato in questo duello tra stili di gioco opposti: la regolarità e la difesa di Bouzkova contro la potenza e l'azzardo di Mertens.