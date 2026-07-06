Flavio Cobolli si prepara a un appuntamento cruciale sui prestigiosi prati di Wimbledon. Oggi, il tennista romano affronta l’australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale dello Slam londinese, in una sfida che promette spettacolo e che vale l’accesso ai quarti di finale dei Championships. L’incontro è in programma sul Campo 1 e prenderà il via intorno alle ore 14.

L'azzurro, reduce da una combattuta vittoria in cinque set contro Karen Khachanov al terzo turno, ha dimostrato grande tenacia e determinazione. Ora si trova di fronte un avversario di altissimo livello, il numero cinque del seeding, Alex De Minaur.

L’australiano, dal canto suo, arriva a questo turno dopo aver superato l’americano Svajda in quattro set, confermando il suo ottimo stato di forma.

I precedenti tra Cobolli e De Minaur

Quella di oggi sarà la terza volta che Cobolli e De Minaur si affrontano sul circuito. I due precedenti, entrambi disputati nel 2024, hanno visto prevalere l’australiano. A Vienna, negli ottavi del torneo, De Minaur si impose con il punteggio di 7-6, 3-1, a seguito del ritiro di Cobolli nel corso del secondo set. Agli Australian Open, invece, al terzo turno, De Minaur ebbe la meglio in tre set netti, con il risultato di 6-3, 6-3, 6-1. Questi risultati evidenziano la solidità di De Minaur, che parte con i favori del pronostico anche in questo importante ottavo di finale a Wimbledon.

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di tennis, il match tra Flavio Cobolli e Alex De Minaur sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. In particolare, sarà possibile seguire l'incontro su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Per chi preferisce la visione in streaming, la partita sarà disponibile sulle piattaforme dedicate SkyGo e NOW. Un'occasione imperdibile per non perdere nemmeno un punto di questa sfida cruciale che potrebbe regalare a Cobolli uno storico passaggio del turno ai Championships.