Lunedì 6 luglio si apre l’ottava giornata di Wimbledon 2026, un appuntamento cruciale per gli ottavi di finale che vedrà due italiani protagonisti sui campi principali dell’All England Club. La parte bassa del tabellone è chiamata a completare il quadro dei quarti di finale, rendendo questa fase del torneo particolarmente intensa.

La prima a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, testa di serie numero 13 e finalista sull’erba londinese due anni fa. L’azzurra aprirà il programma sul Centrale alle 14:30, dove affronterà la filippina Alexandra Eala.

Paolini, che sembra essersi lasciata alle spalle un periodo difficile, si troverà di fronte un’avversaria in grande forma, reduce da una significativa vittoria contro la campionessa in carica Iga Swiatek. Per Paolini, tornare sul palcoscenico più prestigioso del torneo rappresenta una sfida importante.

Successivamente, sul Campo 1 dalle 14, sarà la volta di Flavio Cobolli. L’italiano sfiderà l’australiano Alex De Minaur, un avversario lanciatissimo che ha concesso un solo set in tutto il torneo, confermandosi tra i più in forma del tabellone. Per Cobolli, l’obiettivo è difendere il risultato raggiunto lo scorso anno, in una partita che si preannuncia combattuta e decisiva per il suo percorso.

Il programma completo di Wimbledon 2026 per lunedì 6 luglio

Oltre agli incontri degli italiani, il programma di Wimbledon prevede altri match di rilievo che completeranno il quadro degli ottavi di finale:

Centrale, dalle 14:30: Paolini-Eala, a seguire Dimitrov-Fery, Lehecka-Zverev.

Paolini-Eala, a seguire Dimitrov-Fery, Lehecka-Zverev. Campo 1, dalle 14: Cobolli-De Minaur, a seguire Keys-Noskova, Fritz-Bublik.

Cobolli-De Minaur, a seguire Keys-Noskova, Fritz-Bublik. Campo 2, dalle 12: Krueger-Kostyuk, a seguire Bouzkova-Mertens.

L’ordine di gioco conferma la presenza di molti protagonisti attesi, in una delle fasi più calde e decisive del torneo londinese.

Wimbledon 2026: dove seguire i match in tv e streaming

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport.

Gli appassionati potranno seguire i match anche in streaming tramite l’app SkyGo e sulla piattaforma NOW, garantendo così la copertura completa dell’evento per tutti gli spettatori.

La giornata di oggi rappresenta un momento cruciale per gli italiani in gara, con Paolini e Cobolli chiamati a confermare le aspettative e a cercare l’accesso ai quarti di finale. L’attenzione resta alta anche sugli altri incontri, in una delle fasi più calde del torneo londinese.