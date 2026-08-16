Flavio Cobolli si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, confermando il suo buon momento di forma. L'azzurro ha superato Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in un incontro durato due ore, caratterizzato da una lunga interruzione di un'ora e mezza per pioggia all'inizio del secondo set. Il tennista romano affronterà ora il belga Alexander Blockx, numero 28 del seeding, in un match che si preannuncia impegnativo.

Non è andata altrettanto bene agli altri italiani impegnati nel torneo. Matteo Arnaldi si è fermato al secondo turno, sconfitto in tre set dal giovane spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti di gioco, anche in questo caso condizionato da una sospensione per pioggia di un'ora e mezza.

Mattia Bellucci è stato eliminato dal ceco Jakub Mensik, che si è imposto per 5-7, 6-2, 6-7 in una sfida combattuta. Anche Luciano Darderi ha dovuto lasciare il torneo al primo turno, battuto dall'australiano Rinky Hijikata, numero 95 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4, 6-2.

Le prospettive per Cobolli e il quadro degli italiani

La qualificazione di Cobolli al terzo turno rappresenta un risultato importante per il tennis italiano, che vede però ridursi la propria rappresentanza nel tabellone principale. Il prossimo avversario, Alexander Blockx, si presenta come un ostacolo di rilievo, ma il percorso di Cobolli finora lascia ben sperare. L'uscita di scena di Arnaldi, Bellucci e Darderi conferma le difficoltà incontrate dagli italiani in questa edizione del torneo, complice anche il maltempo che ha condizionato diversi incontri.

I protagonisti attesi e la pattuglia italiana

Il Masters 1000 di Cincinnati si conferma un appuntamento centrale per la stagione tennistica, con una partecipazione di alto livello. Oltre a Cobolli, nella lista degli iscritti figurano altri nomi di rilievo del tennis italiano come Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Musetti, in particolare, è atteso al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Tra i protagonisti più attesi anche Carlos Alcaraz, campione in carica, che potrebbe tornare in campo dopo uno stop per infortunio. La presenza di questi atleti conferma la competitività del torneo e l'interesse crescente verso il tennis italiano a livello internazionale.