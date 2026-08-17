I giovani talenti del tennis mondiale, Carlos Alcaraz e Holger Rune, hanno ripreso gli allenamenti congiunti a Murcia, a meno di due settimane dall'inizio degli US Open. Entrambi i tennisti, fermi da diversi mesi a causa di importanti infortuni, hanno scelto di condividere il campo per intensificare la preparazione in vista del loro possibile ritorno alle competizioni internazionali.

Alcaraz è stato lontano dai campi da gioco a seguito di una lesione al polso subita il 14 aprile a Barcellona, mentre Rune è reduce dalla rottura del tendine d’Achille dello scorso ottobre.

I due atleti stanno ora lavorando intensamente per recuperare la migliore condizione fisica. Nonostante l'impegno profuso negli allenamenti, il tennista spagnolo non ha ancora fornito una conferma definitiva sulla sua partecipazione agli US Open, lasciando aperta l'incognita di un eventuale forfait a Flushing Meadows.

Il percorso di recupero di Alcaraz e l'incognita US Open

Il percorso di recupero di Carlos Alcaraz procede con la massima cautela. Il giovane spagnolo si è allenato presso la Real Sociedad Club de Campo di Murcia, dove ha svolto sessioni specifiche volte a testare la tenuta del polso destro, che rimane protetto da una fascia compressiva. Durante queste sessioni, Alcaraz ha messo alla prova tutte le fasi del gioco, dal diritto al rovescio, dal servizio alle sue celebri smorzate, il tutto sotto l'attenta supervisione del fratello Álvaro e del suo allenatore Samuel López.

Nonostante i progressi evidenti, Alcaraz ha già annunciato la sua assenza dal Masters 1.000 di Cincinnati, l'ultimo appuntamento di rilievo prima degli US Open. Questa decisione sottolinea la prudenza dello staff del giocatore, che mira a evitare qualsiasi rischio di ricaduta. La valutazione sulla sua presenza a New York, dove dovrebbe difendere il titolo di campione, sarà mantenuta fino all'ultimo momento utile.

Rune: il rientro dopo il lungo stop

Per Holger Rune, l'allenamento con Alcaraz rappresenta un significativo passo avanti nel suo percorso di recupero dopo la rottura del tendine d’Achille. Il tennista danese, assente dai campi da ottobre, sta gradualmente aumentando il carico di lavoro con l'obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli.

La scelta di allenarsi al fianco di un avversario di alto calibro come Alcaraz evidenzia la determinazione di entrambi a ritrovare il ritmo partita e la piena fiducia nelle proprie capacità.

La presenza di questi due giovani protagonisti del circuito internazionale a Murcia ha catalizzato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, tutti in attesa di sapere se entrambi riusciranno a essere ai nastri di partenza degli US Open. La situazione rimane incerta, ma la grande determinazione mostrata negli allenamenti alimenta la speranza di un ritorno in grande stile per entrambi i talentuosi tennisti.