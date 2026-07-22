Il campione in carica degli US Open, Carlos Alcaraz, è nella entry list dell'edizione 2026. Fermo da aprile per un infortunio al polso (Barcelona Open), lo spagnolo punta a rientrare il prossimo mese per difendere il titolo a New York.

La lista conferma Alcaraz tra i protagonisti maschili, con Jannik Sinner, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien, Frances Tiafoe e Tommy Paul. L'evento si terrà dal 23 agosto al 13 settembre; i singolari iniziano il 30 agosto.

Partecipanti

Le entry list (maschili e femminili) si basano su classifiche ATP/WTA aggiornate al 20 luglio.

Il torneo vedrà diciassette ex campioni Slam (undici donne, sei uomini), dieci ex vincitori US Open. Gli Stati Uniti guidano con ventotto giocatori (quattordici uomini, quattordici donne) ammessi direttamente. Otto atleti (tre uomini, cinque donne) useranno un ranking protetto o speciale.

Oltre ad Alcaraz, attesi il numero uno Jannik Sinner e Novak Djokovic, con ventiquattro titoli Slam e quattro successi a New York. Nel femminile, spiccano la numero uno Aryna Sabalenka, che punta al terzo titolo consecutivo agli US Open, e la finalista 2024 Jessica Pegula, la statunitense più alta in classifica.

Alcaraz e USA

La presenza di Alcaraz nella entry list del Cincinnati Open indica la sua volontà di riprendere la competizione prima di New York.

La folta rappresentanza americana promette un'edizione degli US Open competitiva. Tra gli statunitensi di spicco figurano numerosi atleti già protagonisti.

L'edizione 2026 degli US Open, al via il 23 agosto, vedrà Alcaraz difendere il titolo e testare la sua condizione dopo il lungo stop.