Angel Reese, ala dell’Atlanta Dream, ha riscritto la storia della WNBA grazie a una prestazione straordinaria contro le Los Angeles Sparks, durante la quale ha raccolto 26 rimbalzi, stabilendo il nuovo record assoluto per una singola partita nella lega. Reese, scelta al settimo posto assoluto nel Draft 2024 dai Chicago Sky e successivamente approdata ad Atlanta, sta vivendo la sua miglior stagione in carriera, con medie che sfiorano i 16,1 punti, 12,4 rimbalzi, 2,7 assist e 1,8 recuperi a partita.

Nel match contro le Sparks, Reese ha superato il precedente primato di Chamique Holdsclaw, che resisteva dal 2003 con 24 rimbalzi, portando il nuovo limite a 26.

Diciotto di questi rimbalzi sono stati difensivi, a testimonianza di una presenza dominante sotto canestro. Con questa prestazione, la giocatrice ha anche superato il record stagionale di rimbalzi detenuto da A’ja Wilson, arrivando a quota 458 con ancora sei partite da disputare. Il precedente record di Wilson era di 451 rimbalzi in una stagione.

Una stagione da protagonista assoluta

La stagione di Angel Reese è costellata di numeri impressionanti: oltre ai record di rimbalzi in una singola partita e in una stagione, la giocatrice guida la lega anche per doppie doppie, avendone raggiunte 27. Questo dato la avvicina a un altro primato, quello delle doppie doppie in una singola stagione, attualmente detenuto da Alyssa Thomas con 28 nel 2023.

Con sei gare ancora da giocare, Reese è ben posizionata per superare anche questo traguardo.

Reese detiene inoltre il record per la miglior media rimbalzi a partita in una stagione, fissato a 13,1 durante il suo anno da rookie, mentre la media della sua seconda stagione, 12,6, rappresenta il secondo miglior dato di sempre. La sua crescita costante la pone tra le protagoniste assolute della lega, sia per rendimento individuale sia per impatto sulle sorti della propria squadra.

Obiettivi futuri e prospettive di carriera

Oltre ai record già conquistati, Angel Reese punta a tre ulteriori traguardi storici: diventare la miglior rimbalzista di sempre della WNBA, superando Tina Charles (4.262 rimbalzi in carriera); battere il primato di doppie doppie in una stagione; e diventare la miglior rimbalzista di sempre nella storia degli Atlanta Dream, superando Sancho Lyttle (1.877 rimbalzi).

Attualmente, dopo tre stagioni, Reese ha raccolto circa 1.281 rimbalzi in carriera e, mantenendo una media di 12 rimbalzi a partita su 44 gare stagionali, potrebbe raggiungere il record assoluto della lega entro la nona stagione.

La sua presenza sotto canestro si conferma decisiva anche per le ambizioni di squadra: la vittoria contro le Sparks ha completato un road trip perfetto per Atlanta, che ora occupa il quarto posto nella griglia playoff. Con una media di 20,8 punti, 15 rimbalzi, 4,3 assist e 3,5 recuperi nelle ultime quattro partite, Reese si conferma come una delle stelle più brillanti e costanti della WNBA.