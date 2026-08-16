Pietro Riva ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nella maratona agli Europei di atletica leggera, tenutisi a Birmingham. L'atleta azzurro ha raccontato con serenità e lucidità i momenti chiave della sua gara, evidenziando la sua fiducia e la strategia adottata.

“Su strada mi trovo bene, c’è una componente mentale e io ero fiducioso nei miei mezzi”, ha dichiarato Riva, esprimendo la sua consapevolezza e preparazione. Ha poi aggiunto un dettaglio cruciale sulla gestione della corsa: “Dal 40° km stavo bene, mi sono rilassato e ho atteso la volata.

Sono felice di aver conquistato l’argento”. Un pensiero speciale è stato rivolto a un’importante figura del panorama atletico italiano: “Ringrazio anche Meucci, che è sempre stato il mio idolo”.

La strategia vincente di Riva

La performance di Riva è stata caratterizzata da una gestione impeccabile della gara, dove l'aspetto mentale ha giocato un ruolo decisivo. Giunto al quarantesimo chilometro in condizioni ottimali, l'atleta ha scelto di non forzare, ma di rilassarsi e concentrarsi sulla preparazione dello sprint finale. Questa tattica, frutto di grande lucidità e autocontrollo, si è rivelata vincente, permettendogli di assicurarsi la medaglia d'argento.

Un argento di valore per l'Italia

Il secondo posto di Pietro Riva nella maratona europea rappresenta un risultato di notevole importanza per l’Italia.

La sua soddisfazione è palpabile e si riflette nelle parole di stima e ammirazione dedicate a Daniele Meucci, definito esplicitamente “il mio idolo”. Questo riconoscimento sottolinea non solo un legame personale, ma anche un passaggio di testimone e una fonte di ispirazione tra diverse generazioni di maratoneti italiani, arricchendo il valore simbolico di questa conquista.

Il contesto degli Europei di Birmingham

La maratona maschile si è svolta a Birmingham, in Gran Bretagna, nell'ambito dei Campionati Europei di atletica leggera 2026, che si sono tenuti dal 10 al 16 agosto. Pietro Riva faceva parte della nutrita squadra italiana convocata per la maratona, che includeva anche atleti di spicco come Yohanes Chiappinelli, Xavier Chevrier, Ahmed Ouhda, Badr Jaafari e Daniele Meucci, quest'ultimo già campione d’Europa nel 2014.

Tra i nomi attesi alla partenza, ma poi assenti, figuravano invece Iliass Aouani e Yeman Crippa. Entrambi avevano rinunciato alla partecipazione alla maratona, nonostante fossero considerati tra i favoriti per la conquista di una medaglia, lasciando spazio ad altri protagonisti in questa edizione degli Europei.