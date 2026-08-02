Il ventunenne tennista francese Arthur Gea ha conquistato il suo primo titolo ATP all'Abierto de Tenis de Los Cabos, sconfiggendo in finale il canadese Denis Shapovalov, campione uscente. Gea si è imposto 6-3, 6-4, mostrando maturità e solidità nei momenti chiave. Il torneo ATP 250 si è disputato sui campi in cemento di Los Cabos.

Entrato come numero 127 del ranking mondiale, Gea ha superato Soonwoo Kwon, Michael Zheng, Francisco Cerundolo, Coleman Wong e Shapovalov. Il francese ha gestito la pressione, annullando sei delle sette palle break contro Shapovalov, incluse quattro decisive sul 2-2 del primo set, evidenziando freddezza.

La finale di Gea

Alla sua prima finale nel circuito maggiore, Arthur Gea ha sfruttato le difficoltà al servizio dell'avversario, portandosi avanti 3-1 anche grazie a doppie falli. Nonostante Shapovalov abbia recuperato fino al 3-3, Gea ha mantenuto il controllo, chiudendo 6-4. Emozionato, Gea ha dichiarato: “Jugué el torneo con la idea de ir ronda por ronda y tener este trofeo en mis manos es muy emocionante”, non riuscendo a concludere il discorso per la commozione.

Il successo di Gea è significativo: è il sesto giocatore ATP nato dopo il 2005 a vincere un titolo. La crescita è attribuita al lavoro con il nuovo coach Andrea Morlet, concentrandosi sul servizio e sul diritto.

Ranking e storia del torneo

Grazie a questa vittoria, Gea entrerà nella Top 100 mondiale, salendo alla posizione numero 81 del ranking ATP. Il torneo di Los Cabos, con un montepremi di 909.790 dollari, ha visto per il decimo anno consecutivo un vincitore diverso, confermando imprevedibilità e importanza nel calendario ATP.

Il percorso di Gea è stato caratterizzato da prestazioni solide, tra cui due set vinti 6-0 contro Zheng e Cerundolo. La sua capacità di gestire la pressione e di migliorare i fondamentali tecnici è stata decisiva per il raggiungimento di questo traguardo.