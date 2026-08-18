L'atteso scontro tra gli Atlanta Braves e i Minnesota Twins, previsto al Target Field di Minneapolis, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il match, che avrebbe dovuto segnare l'inizio di una cruciale serie interleague di tre partite, era inizialmente fissato per le 19:40 ET (18:40 CT). Tuttavia, un improvviso temporale ha costretto gli organizzatori a posticipare il primo lancio, lasciando squadre e tifosi in attesa di una nuova comunicazione sull'orario di inizio.

La posta in gioco è significativa per entrambe le formazioni nella corsa ai playoff.

I Braves mirano a consolidare il loro vantaggio sui Philadelphia Phillies nella NL East e a raggiungere i Brewers per la migliore testa di serie complessiva. I Twins, d'altra parte, sono impegnati in una serrata battaglia per l'ultimo posto disponibile nella Wild Card dell'American League. La necessità di disputare tutte e tre le gare della serie è fondamentale, poiché le due squadre non si incontreranno più in questa stagione, e un eventuale doppio incontro potrebbe gravare pesantemente sui rispettivi bullpen.

Previsioni Meteo e Situazione al Target Field

Il rinvio è stato determinato da un temporale che ha interessato Minneapolis proprio in concomitanza con l'orario d'inizio. Le previsioni indicano che la perturbazione dovrebbe esaurirsi a breve, aprendo la strada a condizioni più favorevoli per il prosieguo della serata.

Nonostante ciò, permane il rischio di ulteriori precipitazioni, con una probabilità di pioggia che oscilla tra il 46% e il 55% tra le 20:00 e le 22:00 locali. Entrambe le squadre auspicano una rapida ripresa del gioco per evitare ulteriori complicazioni nel calendario.

Per gli Atlanta Braves, il lanciatore designato è il mancino Martin Pérez, che si trova a una sola vittoria dal raggiungere il traguardo delle cento in carriera, con un bilancio attuale di 99 successi e 99 sconfitte in 348 apparizioni. I Minnesota Twins risponderanno con Bailey Ober, che cerca di riscattarsi dopo una serie di prestazioni altalenanti e non ha ottenuto una vittoria dal 17 luglio.

Protagonisti in Campo e Andamento Recente

Tra i punti di forza dei Braves spicca Matt Olson, prima base, la cui forma eccezionale è stata elogiata dal manager Walt Weiss: "È semplicemente un giocatore speciale che fa cose speciali". Olson ha recentemente contribuito con un fuoricampo e tre punti battuti a casa nella vittoria contro gli Arizona Diamondbacks. Anche l'interno Austin Riley sta mostrando un'ottima ripresa ad agosto, dopo un inizio di stagione difficile, come evidenziato da Weiss: "Guarda i suoi numeri dopo la pausa, davvero notevoli".

I Twins, sotto la guida del manager Derek Shelton, sono alla ricerca di una svolta dopo una serie di risultati negativi, inclusa una recente sconfitta contro i Philadelphia Phillies.

Shelton ha espresso la sua frustrazione per le difficoltà incontrate dalla squadra, ma ha ribadito la sua fiducia nei giocatori nonostante il periodo sfavorevole.

La situazione rimane in evoluzione, con la speranza che le condizioni meteorologiche permettano di disputare regolarmente la partita, cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa ai playoff.