Chicago – Le squadre di baseball di Chicago, i Cubs e i White Sox, si trovano ad affrontare due criticità significative che potrebbero compromettere il loro percorso verso i playoff MLB. Da un lato, i Cubs devono fare i conti con l’assenza prolungata di Dansby Swanson a causa di un infortunio all’obliquo; dall’altro, i White Sox sono alle prese con la frattura alla mano sinistra subita da Joey Bart, un rinforzo chiave arrivato durante il mercato.

Cubs: l’impatto dell’assenza di Dansby Swanson

L’infortunio all’obliquo sinistro di Dansby Swanson rappresenta un duplice colpo per i Chicago Cubs, creando un vuoto sia nella loro difesa d'élite sia nella cruciale produzione offensiva.

Swanson, una figura centrale per la squadra, è stato messo fuori gioco da una lesione di grado due, con un periodo di recupero stimato tra le quattro e le sei settimane. Questo lasso di tempo, seppur potenzialmente sufficiente per un suo rientro in vista dei playoff, genera un’incertezza non indifferente per la fase finale della stagione regolare.

Il suo contributo in attacco è stato notevole, con diciotto fuoricampo e sessantasei RBI (Runs Batted In), numeri che testimoniano la sua importanza nel lineup. La sua assenza lascia un significativo buco che la squadra dovrà cercare di colmare. Per sopperire a questa mancanza, i Cubs potrebbero affidarsi a giocatori come Nico Hoerner e Pedro Ramírez.

Anche Matt Shaw, attualmente in injured list, potrebbe essere una risorsa una volta recuperato. Tuttavia, il ruolo di Swanson è considerato vitale per le ambizioni dei Cubs di raggiungere le World Series, rendendo il suo recupero un fattore determinante per le sorti della squadra.

White Sox: la ricerca di stabilità nel ruolo di catcher

Per i Chicago White Sox, la principale preoccupazione risiede nella mancanza di stabilità e produzione nel ruolo strategico di catcher. La situazione si è aggravata con l’infortunio di Joey Bart, acquisito al deadline proprio per rafforzare questa posizione. Bart ha subito una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra dopo essere stato colpito da un lancio a novantasette miglia orarie durante una partita contro i Red Sox, un episodio che lo ha costretto a un immediato stop e a ulteriori accertamenti.

A seguito dell’infortunio di Bart, Jake Rogers è diventato il catcher primario della squadra. Sebbene Rogers abbia dimostrato solide doti difensive e un’ottima capacità di game-calling, le sue prestazioni offensive sono state finora insufficienti. I suoi numeri parlano chiaro: una linea di battuta di .176/.281/.315 e un OPS (On-base Plus Slugging) di .596 in quarantuno partite. Questa scarsa produzione offensiva da parte di un ruolo così cruciale rappresenta una debolezza evidente che i White Sox dovranno assolutamente risolvere per poter competere efficacemente nella corsa ai playoff e affrontare con successo la fase finale della stagione.