Le squadre della NFL stanno affrontando intense competizioni interne per il ruolo di kicker durante i training camp estivi. L'attenzione è particolarmente focalizzata su diverse franchigie, tra cui i Colts, i Raiders, i Jets, i Commanders, i Giants e i Saints. A Westfield, nello stato dell’Indiana, Spencer Shrader dei Colts si è messo in evidenza già dal terzo giorno di allenamenti, partecipando attivamente alle esercitazioni specifiche per gli specialisti presso il Grand Park Sports Campus.

Le sessioni di allenamento rivestono un'importanza fondamentale per la selezione del kicker titolare in ciascuna squadra.

I Colts, in particolare, stanno valutando con grande cura le prestazioni di Shrader, il quale ha dimostrato sicurezza e precisione nei calci durante le prove sul campo. Sebbene la competizione rimanga aperta, la sua presenza costante nei momenti cruciali degli allenamenti suggerisce che il giocatore sia tra i principali candidati per assicurarsi il ruolo.

Le sfide per il ruolo di kicker nella NFL

Non solo i Colts, ma anche altre squadre come i Raiders, i Jets, i Commanders, i Giants e i Saints stanno vivendo situazioni simili. Diversi atleti sono impegnati a fondo per guadagnarsi la fiducia degli allenatori e un posto nel roster finale. Le decisioni definitive in merito al ruolo di kicker verranno prese soltanto al termine della preseason, quando le franchigie dovranno scegliere con attenzione a chi affidare i calci decisivi che potranno influenzare l'esito delle partite durante la stagione regolare.

Le "battaglie" tra i kicker sono spesso caratterizzate da una grande incertezza e da una forte pressione psicologica. Un singolo errore, infatti, può compromettere seriamente le possibilità di un atleta di ottenere il posto da titolare. Per questo motivo, gli allenatori non si limitano a osservare la precisione nei calci, ma valutano con altrettanta attenzione la capacità dei giocatori di gestire la pressione e di mantenere un'elevata concentrazione anche nelle situazioni di gara simulate, che replicano le condizioni di gioco più critiche.

Il ruolo cruciale del kicker e la preparazione atletica

Il ruolo del kicker nella NFL è considerato particolarmente delicato. Si tratta di uno specialista chiamato a risolvere situazioni che sono spesso decisive per l'esito finale di una partita.

La preparazione durante il training camp è, pertanto, cruciale per affinare tecnica e sicurezza mentale. Le squadre investono notevoli risorse nella valutazione dei candidati, pienamente consapevoli che la scelta del kicker può influenzare significativamente il rendimento complessivo e le ambizioni della squadra nel corso della stagione.

Le competizioni interne proseguiranno per tutta la durata della preseason. I coach continueranno a monitorare ogni minimo dettaglio delle prestazioni dei kicker prima di giungere a una decisione definitiva. L'attenzione rimane dunque alta su Spencer Shrader e su tutti gli altri protagonisti di queste sfide, i quali si stanno giocando un'opportunità fondamentale per il loro futuro nella lega professionistica.