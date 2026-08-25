Un robot umanoide cinese, denominato Tiangong Ultra, ha stabilito un nuovo e sorprendente primato mondiale nella corsa dei 100 metri, superando il record umano detenuto da Usain Bolt. Il robot ha completato la distanza in soli 9,39 secondi, un tempo inferiore ai 9,58 secondi registrati dall'atleta giamaicano. Questa storica performance è avvenuta durante una gara preliminare dei secondi Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi, tenutisi a Pechino.

Il Protagonista del Record a Pechino

Il grande protagonista di questa impresa è stato il robot Tiangong Ultra, sviluppato dal team Tianzhuo.

La gara si è svolta con grande attesa durante la cerimonia di apertura della seconda edizione dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi, un evento di risonanza internazionale ospitato nella capitale cinese, Pechino. Il robot Tiangong Ultra ha tagliato il traguardo con un netto vantaggio, distanziando gli altri concorrenti di circa un corpo.

Dettagli della Competizione e Tempi

La performance di Tiangong Ultra ha segnato un punto di svolta, con un tempo di 9,39 secondi sui 100 metri. Questo risultato non solo ha superato il record umano di Usain Bolt, stabilito nel 2009 durante i Mondiali di Berlino, ma ha anche evidenziato l'avanzamento tecnologico nel campo della robotica. Nella stessa serie di qualificazioni, il robot Shandian – il cui nome in mandarino significa "fulmine" – sviluppato dalla società Honor, si è classificato al secondo posto con un tempo di 9,47 secondi.

La terza posizione è stata occupata da un robot della cinese Unitree, che ha completato la corsa in 12,41 secondi.

L'Evoluzione Tecnologica dei Robot Umanoidi

Questo eccezionale risultato testimonia un significativo salto tecnologico nel settore dei robot umanoidi. Tiangong Ultra, in particolare, ha dimostrato un miglioramento straordinario, riducendo il proprio tempo sui 100 metri da 21,50 secondi registrati nell'edizione precedente dei giochi (2025) agli attuali 9,39 secondi nel 2026. I Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi rappresentano una vetrina globale per l'innovazione, riunendo ben 666 squadre e 2.056 macchine provenienti da sedici paesi diversi. L'evento include un'ampia varietà di sfide, con 51 categorie di competizione.

Di queste, ventuno simulano situazioni di applicazione reale, come la manipolazione di veicoli elettrici, il servizio in ristoranti, la gestione di farmaci o l'esecuzione di attività industriali, con oltre il quaranta per cento delle prove che si svolgono in modalità completamente autonoma. Questo sottolinea l'importanza crescente della robotica nella vita quotidiana e nell'industria.