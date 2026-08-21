Flavio Cobolli ha raggiunto un traguardo storico al Cincinnati Open, accedendo per la prima volta in carriera alla semifinale di un torneo Masters 1000. Il tennista italiano, attualmente numero dieci del ranking ATP, ha superato nei quarti di finale lo statunitense Tommy Paul con una vittoria in rimonta.

La partita ha visto Cobolli partire in svantaggio, cedendo il primo set per 2-6. L'azzurro ha reagito con determinazione, aggiudicandosi il secondo set per 6-3 e chiudendo la sfida nel terzo set con il punteggio di 6-4. Questo successo rappresenta un passo importante nella carriera di Cobolli, mai giunto a una semifinale in questa categoria di tornei.

Un risultato storico per Cobolli

Il cammino di Cobolli a Cincinnati si arricchisce di un risultato di grande prestigio. Battere un avversario come Tommy Paul, tra i più competitivi, conferma la crescita e la maturità del giovane tennista italiano. La vittoria in rimonta dimostra la sua capacità di gestire la pressione e di reagire nei momenti decisivi del match.

Con questa vittoria, Cobolli si prepara ad affrontare in semifinale il vincente tra Thiago Agustin Tirante e Arthur Fils. L'accesso alla semifinale offre a Cobolli una nuova opportunità per misurarsi ai massimi livelli del tennis mondiale.

Il valore della semifinale in un Masters 1000

Raggiungere la semifinale in un Masters 1000 è un traguardo che pochi tennisti italiani hanno conquistato.

Questi tornei, considerati tra i più prestigiosi dopo i quattro Slam, sono un banco di prova fondamentale per chi aspira all'élite del tennis internazionale. Per Flavio Cobolli, questa semifinale può segnare un punto di svolta nella sua carriera, offrendo visibilità e punti preziosi per la classifica ATP.

Il prossimo incontro sarà un test importante per valutare la continuità e la crescita del giovane italiano, che ha già dimostrato di poter competere con i migliori del circuito.