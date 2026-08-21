La seconda settimana della preseason NFL mette alla prova squadre e pronosticatori. Le partite sono notoriamente difficili da prevedere, spesso decise dai rincalzi. Sono state formulate previsioni sui vincitori e contro lo spread.

Le sfide principali

Tra gli incontri chiave, New York Jets contro Pittsburgh Steelers. La profondità dei quarterback Steelers, con Will Howard e Drew Allar, è un vantaggio. È curioso che gli Steelers siano sfavoriti in casa, con Howard e Allar attesi in campo. La previsione è per gli Steelers, sia per la vittoria che per la copertura dello spread di +1.5.

Altro match sotto i riflettori: Atlanta Falcons e Indianapolis Colts. La situazione dei Falcons appare complicata, data l'assenza di Michael Penix Jr. e la prestazione non convincente di Tua Tagovailoa. La situazione dei Falcons è ritenuta preoccupante. I Colts, pur non essendo affidabili, partono favoriti con uno spread di -3.5.

Tendenze e pronostici

La gestione dei Tennessee Titans da parte del nuovo head coach Robert Saleh è un elemento chiave. Saleh vanta un notevole record di 10-3 contro lo spread in preseason, con un'altra vittoria la scorsa settimana nonostante i QB Cam Ward e Will Levis non abbiano brillato. Dato che Saleh dà particolare importanza alla preseason, la scelta ricade sui Titans per la vittoria e la copertura dello spread di -4.5 contro i Seattle Seahawks.

Le previsioni per le altre partite della settimana includono: Texans sui Raiders, 49ers sui Chargers, Panthers sui Jaguars, Broncos sui Packers, Commanders sui Lions, Colts sugli Falcons, Browns sui Bills, Ravens sui Vikings, Rams sui Saints, Giants sui Dolphins, Patriots sugli Eagles, Bears sui Bengals, Buccaneers sui Chiefs, Cardinals sui Cowboys e Titans sui Seahawks. Le scelte si basano su valutazioni di formazioni, condizioni dei giocatori e tendenze degli allenatori.

Considerazioni finali

Le quote e le previsioni per la seconda settimana di preseason NFL confermano la difficoltà di individuare risultati certi, ma evidenziano alcune tendenze. La sfida tra Falcons e Colts è tra le più incerte, mentre i Titans sono indicati come una delle squadre più affidabili in questa fase, grazie alla gestione di Saleh. Le quote sono soggette a variazioni.