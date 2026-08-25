Un ritorno da brividi per Novak Djokovic agli US Open 2026. Il campione serbo ha fatto il suo atteso esordio nel primo turno del tabellone del doppio misto, scendendo in campo oggi, martedì 25 agosto 2026, a New York. Qui, il tennista ha fatto coppia con la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo. L’ingresso dei due campioni è stato accolto da una presentazione particolarmente calorosa: il presentatore ha annunciato Sabalenka come “la numero uno del mondo” e Djokovic come “il GOAT”, acronimo di Greatest Of All Time. La reazione di Nole è stata composta, con un sorriso rivolto agli spettatori e la massima concentrazione sulla partita.

Djokovic arriva a New York con l’obiettivo di conquistare il suo venticinquesimo titolo Slam. Ha già vinto il tabellone singolare degli US Open per quattro volte, l’ultima nel 2023. La sua presenza nel doppio misto, al fianco di una delle giocatrici più forti del circuito, rappresenta una delle principali attrazioni di questa edizione dello Slam americano. Il pubblico newyorkese ha riservato un’accoglienza entusiasta al campione serbo, sottolineando ancora una volta il suo status di leggenda del tennis mondiale.

Il doppio misto agli US Open: stelle e nuove regole

Il torneo di doppio misto agli US Open 2026 si distingue per la presenza di numerosi campioni. Oltre alla coppia Djokovic-Sabalenka, il tabellone vede il debutto di Carlos Alcaraz, che torna in campo dopo un infortunio, in coppia con Serena Williams.

Il duo affronterà gli specialisti Erin Routliffe e Lloyd Glasspool. Le regole del doppio misto sono state recentemente modificate: ora si gioca con quattro game per set, ad eccezione della finale, rendendo le partite più rapide e dinamiche.

US Open 2026: un'edizione ricca di spettacolo

La partecipazione di Djokovic e Sabalenka al doppio misto aggiunge ulteriore prestigio a un torneo già ricco di protagonisti. La presenza di ex campioni come Roger Federer, impegnato in una partita di esibizione con Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe, contribuisce a rendere questa edizione degli US Open particolarmente attesa dagli appassionati. Il nuovo formato del doppio misto, già sperimentato con successo nel 2025 con la vittoria di Sara Errani e Andrea Vavassori, promette spettacolo e colpi di scena, mentre i tifosi seguono con attenzione il cammino delle stelle in campo.