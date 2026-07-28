La prossima edizione degli US Open vedrà una delle coppie più attese nel doppio misto: Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. La loro partecipazione, resa possibile dal nuovo format che apre la competizione alle stelle del singolare, ha generato notevole interesse. La presenza della tennista bielorussa ha sorpreso molti, dato che si era espressa criticamente sulla distribuzione dei ricavi nei tornei del Grande Slam, con ipotesi di assenza per protesta. La conferma dell'iscrizione ha però smentito tali voci.

Il tabellone si arricchisce con altre coppie di spicco: Jessica Pegula con Jack Draper, Iga Swiatek con Casper Ruud.

Tra gli italiani, i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori difenderanno il titolo, e Flavio Cobolli giocherà con la svizzera Belinda Bencic. Due assenze importanti sono quelle di Jannik Sinner, che ha dato priorità al riposo, e Carlos Alcaraz, il quale, dopo un infortunio al polso, ha preferito non sottoporlo a stress aggiuntivi.

Il format e i protagonisti

Il torneo di doppio misto degli US Open (24-26 agosto, Billie Jean King National Tennis Center) prevede sedici coppie, selezionate per ranking combinato dei singolaristi. Oltre ai già citati, figurano: Rybakina/Fritz, Andreeva/Rublev, Shnaider/Medvedev, Anisimova/Tien, Eala/Auger-Aliassime, Fernandez/Tiafoe, Townsend/Zverev, Ruse/Borges, Siniakova/Patten e Stearns/Stearns.

Le prime sei coppie per ranking accedono direttamente al tabellone principale; otto riceveranno wild card e due si qualificheranno tramite un torneo preliminare.

Calendario e regole di gioco

Il calendario prevede qualificazioni lunedì 24 agosto. Primo turno e quarti di finale martedì 25; semifinali e finale mercoledì 26 agosto. Il regolamento di gioco prevede set brevi (fino a quattro giochi, tie-break a 4-4, super tie-break a dieci punti per il terzo set). La finale si disputa con set fino a sei giochi. L'accesso alle giornate iniziali è gratuito; per la finale biglietti a pagamento. La copertura televisiva sarà curata da ESPN.