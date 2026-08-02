La Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Kerim Alajbegovic, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'accordo, siglato con il Bayer Leverkusen, prevede l'acquisizione a titolo definitivo del giovane talento bosniaco, nato nel 2007. Questa operazione di mercato rappresenta un investimento significativo per il futuro del club torinese, che si assicura uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico europeo. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a 30 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la fiducia riposta nelle capacità del calciatore.

A questa somma si aggiungono oneri accessori per 2 milioni di euro e un sistema di premi legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi, che potrebbero portare l'esborso totale fino a un massimo di 5 milioni di euro aggiuntivi. Alajbegovic ha sottoscritto un contratto a lungo termine, che lo legherà alla maglia della Juventus fino al 30 giugno 2031, evidenziando la volontà del club di costruire le basi per le prossime stagioni con elementi di qualità e prospettiva.

Dettagli Economici e Contrattuali

L'operazione che ha portato Kerim Alajbegovic a Torino è stata strutturata con un piano di pagamento dilazionato. Il corrispettivo fisso di 30 milioni di euro sarà versato dal club bianconero in quattro esercizi finanziari, garantendo una gestione equilibrata delle risorse economiche.

A questa cifra si sommano oneri accessori pari a 2 milioni di euro, che completano la parte fissa dell'investimento. Un ulteriore elemento dell'accordo riguarda i premi, che potranno raggiungere un ammontare massimo di 5 milioni di euro. Questi bonus saranno erogati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi individuali e di squadra, incentivando le prestazioni del giovane calciatore e legando parte del suo valore ai successi futuri. La durata del vincolo contrattuale è un aspetto cruciale: Alajbegovic ha firmato un accordo pluriennale che lo impegna con la Juventus fino al 30 giugno 2031, a conferma della strategia a lungo termine adottata dalla società per i suoi talenti.

Il Talento e le Prospettive Future

L'arrivo di Kerim Alajbegovic, classe 2007, sottolinea la chiara strategia della Juventus di investire su giovani talenti con un elevato potenziale di crescita. Il calciatore bosniaco è considerato un elemento chiave per la costruzione della squadra del futuro, rappresentando un tassello fondamentale nel progetto a lungo termine del club. Questa mossa di mercato non è solo un acquisto, ma un vero e proprio investimento strategico volto a rafforzare la rosa con profili in grado di garantire prestazioni di alto livello negli anni a venire. La società bianconera ha dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione verso i prospetti emergenti, individuando in Alajbegovic un giocatore con le qualità tecniche e fisiche per imporsi ai massimi livelli.

L'accordo a lungo termine siglato fino al 2031 riflette la convinzione del club nelle sue capacità e la volontà di accompagnarlo in un percorso di sviluppo e affermazione nel calcio professionistico.