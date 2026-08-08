La Juventus ha subito una sconfitta per 2-1 nell'amichevole disputata in Australia contro l'Inter, un risultato che ha immediatamente acceso la polemica tra i tifosi bianconeri. La partita, giocata oggi, sabato 8 agosto 2026, ha visto i sostenitori della Vecchia Signora riversare una valanga di critiche sul portiere Michele Di Gregorio, la cui prestazione è finita al centro di un acceso dibattito sui social media.

La reazione infuocata dei tifosi bianconeri

La deludente performance di Di Gregorio ha scatenato una vera e propria tempesta sul web. L'hashtag #digregorioout è esploso sui social, diventando rapidamente virale e raccogliendo un'ampia adesione tra gli utenti.

Numerosi commenti hanno bollato la sua prova come "un completo disastro", esprimendo senza mezzi termini la frustrazione e la delusione per quanto mostrato in campo. La richiesta più pressante e ricorrente tra i tifosi è stata chiara: "serve un nuovo portiere con urgenza". Questa esigenza non è stata solo un grido isolato, ma si è trasformata in una vera e propria sollecitazione alla dirigenza, con molti che hanno evidenziato la necessità assoluta di considerare il ruolo del portiere come una priorità strategica per la prossima sessione di mercato estivo. L'opinione diffusa è che la squadra abbia bisogno di un estremo difensore capace di offrire maggiori garanzie e sicurezza tra i pali.

Il contesto dell’amichevole australiana

L'incontro tra i due giganti del calcio italiano si è svolto nella suggestiva cornice di Perth, in Australia, all'interno di un torneo estivo che sta vedendo impegnate diverse squadre di alto livello. Lo scenario della sfida è stato l'Optus Stadium, il principale impianto sportivo della città, che ha ospitato l'evento. Questa amichevole, datata 8 agosto, non è stata la prima per la Juventus in terra australiana, avendo già affrontato il Milan il 5 agosto. Il match contro l'Inter rappresentava un'altra tappa importante nella preparazione pre-campionato, un'occasione per testare la condizione fisica e tattica della squadra in vista degli impegni ufficiali.

Tuttavia, il risultato e, in particolare, la prestazione del portiere, hanno trasformato un'amichevole in un momento di forte tensione e discussione all'interno dell'ambiente bianconero.

La cronaca del match e le incertezze in porta

La partita ha visto l'Inter sbloccare il risultato nella ripresa, con un'azione che ha messo in evidenza le difficoltà della difesa juventina e, in particolare, la posizione del portiere. Il gol è arrivato grazie a un assist preciso di Esposito, trasformato in rete da Diouf. La cronaca ha sottolineato come la posizione di Di Gregorio in quell'occasione non sia stata "troppo convincente", un'osservazione che ha alimentato ulteriormente le critiche dei tifosi. Dopo aver conquistato il vantaggio, l'Inter è riuscita a gestire la partita con determinazione, mantenendo il controllo del gioco e difendendo il proprio risultato fino al triplice fischio finale.

La vittoria nerazzurra nell'amichevole ha così confermato il successo della squadra, mentre per la Juventus e il suo portiere, la partita si è trasformata in un'occasione per riflettere sulle prestazioni e sulle scelte future in vista della prossima stagione calcistica.