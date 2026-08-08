L'Inter si è aggiudicata il primo Derby d’Italia della stagione, superando la Juventus per 2-1. L'incontro, un test estivo disputato a Perth, ha visto i nerazzurri imporsi grazie alle reti di Dimarco e Diouf. Per i bianconeri, Conceição ha accorciato le distanze nel finale.

La partita in Australia ha segnato l'esordio con l'Inter per i nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic, schierati da mister Spalletti. La formazione nerazzurra è stata guidata da Chivu, mentre la Juventus ha cercato di reagire, trovando il gol solo nelle battute conclusive.

Il successo nerazzurro e i marcatori

Nel corso del test estivo australiano, l'Inter ha preso il largo con un doppio vantaggio. La prima rete è stata siglata da Dimarco, seguita dal raddoppio di Diouf nella ripresa. La Juventus è riuscita a realizzare il gol della bandiera solo nel finale, grazie a Conceição. L'incontro ha offerto l'opportunità a Spalletti di far debuttare i nuovi innesti Kolo Muani e Alajbegovic.

Prossimi impegni delle squadre

Il calendario delle amichevoli estive prevede ulteriori sfide. La Juventus proseguirà il suo tour australiano affrontando il Palermo martedì 11, sempre a Perth. L'Inter farà ritorno in Italia per sfidare il Betis a Ferragosto presso lo stadio San Nicola di Bari.

Il contesto del tour estivo in Australia

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus si inserisce nel festival “Calcio Italiano” a Perth. L'evento ha coinvolto diverse squadre italiane in una serie di amichevoli estive all'Optus Stadium. L'Inter ha affrontato il Milan il 5 agosto e la Juventus l'8 agosto. La Juventus, infine, affronterà il Palermo l'11 agosto, concludendo la sua partecipazione al festival nella stessa località australiana.