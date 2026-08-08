João Fonseca ha conquistato una vittoria di grande rilievo a Montreal, superando Casper Ruud con il punteggio di 7‑6(6), 6‑3. Questo successo gli ha garantito un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 canadese. Il suo prossimo avversario sarà Ben Shelton, l'unico giocatore della top-10 mondiale ancora in gara nel torneo.

Un confronto generazionale

Il diciannovenne Fonseca si è imposto in due set su Ruud, uno dei tennisti con il miglior ranking ancora in lizza. Il primo parziale si è risolto al tie-break, estremamente combattuto. Nel secondo set, invece, Fonseca ha mostrato una maggiore padronanza, dominando più nettamente il ritmo dell'incontro e chiudendo la partita con autorità.

L'unico top-10 rimasto

Ben Shelton è l'unico giocatore della top-10 a rimanere nel tabellone principale, dopo le eliminazioni di nomi illustri come Alcaraz, Sinner e Djokovic. Fonseca lo affronterà in un match che si preannuncia come un vero e proprio scontro generazionale, mettendo di fronte una giovane promessa emergente e un atleta già saldamente affermato nel circuito maggiore.

Il contesto del torneo

L'assenza dei tre grandi del circuito ha "aperto" il tabellone a Montreal, creando un'opportunità per le nuove generazioni di tennisti di mettersi in mostra in un Masters 1000. Fonseca ha saputo sfruttare al meglio questa circostanza per avanzare con grande determinazione, mentre Shelton è chiamato a difendere la sua posizione di testa di serie.

Le prospettive dell'incontro

Il duello tra Fonseca e Shelton si configura come un confronto tra due stili di gioco e due percorsi distinti: il brasiliano, in rapida ascesa nel panorama tennistico, contro lo statunitense, già saldamente affermato tra i migliori del mondo. Sarà una prova cruciale per entrambi nel loro cammino verso le fasi finali del torneo.

Informazioni aggiuntive

Anche Jakub Mensik, diciassettesimo nel ranking, ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver battuto Terence Atmane con il punteggio di 7‑5, 6‑4. Il suo prossimo avversario sarà l'olandese Botic van de Zandschulp, che ha eliminato Hubert Hurkacz con il punteggio di 3‑6, 7‑6(4), 7‑5. Inoltre, Thiago Tirante ha ottenuto il pass per il turno successivo superando Alexei Popyrin per 6‑3, 6‑4 e si misurerà con Learner Tien.