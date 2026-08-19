Nonostante il recente licenziamento da ESPN, Karl Ravech, storico volto delle telecronache di baseball per l'emittente, continuerà a commentare le Little League World Series. Questa decisione, frutto di un accordo speciale, consentirà a Ravech di essere la voce del prestigioso torneo fino all'edizione del 2026, offrendo un addio prolungato al pubblico dopo trentatré anni di carriera con la rete.

Il contesto di questa insolita continuazione è caratterizzato da una nuova ondata di tagli al personale che ha colpito ESPN, coinvolgendo anche figure di primo piano come Ravech.

Il telecronista è stato una presenza fissa a Williamsport dal 2006, assumendo il ruolo di voce principale per la finale delle Little League World Series a partire dal 2011. La sua permanenza, nonostante la separazione annunciata, rappresenta una soluzione peculiare nel panorama televisivo sportivo.

Un accordo speciale per un addio significativo

L'opportunità di proseguire la sua attività per le Little League World Series è nata da un'intesa con ESPN, che ha permesso a Ravech di coprire alcuni eventi di baseball durante l'estate prima che il suo allontanamento diventasse definitivo. Il torneo giovanile si configura così come l'ultimo incarico per Ravech con l'emittente, un epilogo significativo per una carriera trentennale.

Alla base di questa scelta vi sono anche ragioni pratiche: la ricerca di un sostituto all'altezza per un evento di tale risonanza, da trovare in tempi brevi, si sarebbe rivelata un'impresa ardua. La presenza di Ravech garantisce quindi una continuità narrativa e un volto familiare per gli appassionati del torneo.

In diverse interviste, Ravech ha manifestato grande entusiasmo per questa opportunità, definendo le Little League World Series uno dei suoi eventi preferiti da commentare. Ha sottolineato come, nel corso degli anni, il suo nome sia diventato indissolubilmente legato alla manifestazione. "Questa assegnazione mi permette di salutare il pubblico di ESPN a modo mio", ha dichiarato, evidenziando il valore personale e professionale di questa esperienza conclusiva e la possibilità di congedarsi alle sue condizioni.

Mentre Ravech manterrà il suo ruolo per l'edizione attuale e quella del 2026, altri telecronisti impegnati quest'anno potrebbero essere attentamente valutati come potenziali successori per il ruolo di voce principale a partire dal 2027, in vista di un futuro ricambio generazionale al microfono.

Le Little League World Series 2026: il calendario

Le Little League World Series si svolgeranno a Williamsport, Pennsylvania, dal 19 al 30 agosto. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali del gruppo ESPN, assicurando una copertura completa dell'evento. La giornata inaugurale del torneo prevede una quadrupla sfida, con il calcio d'inizio fissato per le 13:00 (ora della costa Est) con l'incontro tra Nicaragua e Repubblica Dominicana.

La scelta di mantenere Karl Ravech al microfono per questa e la prossima edizione del torneo risponde dunque a una duplice esigenza: da un lato, gestire le difficoltà organizzative legate ai recenti cambiamenti interni a ESPN; dall'altro, offrire un addio significativo e meritato a uno dei suoi più storici e amati protagonisti.