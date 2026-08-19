Le prime proiezioni sulle classifiche NFL per la stagione 2026‑27, elaborate dal supercomputer Opta dopo una sola partita di preseason, stanno già generando un acceso dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. I dati rivelano che alcune delle squadre più attese potrebbero riservare grandi sorprese, sia in positivo che in negativo, con esiti imprevedibili rispetto a un anno fa.

Tra le previsioni più curiose, spicca la possibilità di una stagione difficile per i Kansas City Chiefs, che secondo il modello Opta potrebbero addirittura mancare i playoff.

Al contrario, i Seattle Seahawks, guidati dal quarterback Sam Darnold, sono indicati come potenziali vincitori del Super Bowl. Il supercomputer, basandosi su sofisticati modelli di proiezione, ha simulato l'intera stagione dopo la prima uscita ufficiale delle squadre, fornendo una panoramica dettagliata delle possibili classifiche finali.

Le proiezioni per la AFC: equilibrio e sorprese inattese

Nell'analisi della AFC, emerge un quadro di notevole equilibrio: nessuna squadra è accreditata di più di dieci vittorie. Questo scenario suggerisce una stagione altamente competitiva, con possibili cambiamenti significativi nel corso dei mesi. I Patriots e i Bills sono tra le formazioni favorite per raggiungere la doppia cifra di successi, mentre i Pittsburgh Steelers, vincitori della AFC North nella scorsa stagione, sono previsti a quota dieci vittorie.

Tra le sorprese più rilevanti, il modello Opta ipotizza che i Bills e i Chiefs possano chiudere con un record negativo e che i Ravens non riescano a confermarsi tra le migliori squadre della conference. La divisione AFC South si preannuncia particolarmente combattuta, con Texans e Jaguars in testa alle proiezioni. La griglia playoff della AFC, secondo il supercomputer, vedrebbe Patriots, Texans, Bengals e Chargers come teste di serie, con Jaguars, Colts e Steelers a completare il quadro delle qualificate.

NFC: Rams e Seahawks dominano le previsioni

Per quanto riguarda la NFC, il supercomputer individua nei Los Angeles Rams e nei Seattle Seahawks le squadre da battere. I Rams, rafforzati dagli arrivi di Myles Garrett e Trent McDuffie, sono proiettati in testa con oltre undici vittorie e una percentuale di accesso ai playoff superiore all’ottanta per cento.

I Seahawks seguono con nove vittorie e mezzo e una solida possibilità di qualificazione. Sebbene altre contendenti come Eagles, Lions, Packers e 49ers siano considerate in grado di insidiare le due favorite, le simulazioni indicano un netto divario.

La lotta per i playoff nella NFC vedrebbe Rams, Lions, Eagles e Panthers come principali protagoniste, con Seahawks, Packers e 49ers a completare il quadro delle qualificate, delineando una stagione ricca di sfide per la conference.

Metodologia Opta e i favoriti al Super Bowl

Le simulazioni del supercomputer Opta si basano su migliaia di scenari, valutando attentamente i roster, le variazioni negli staff tecnici e il rendimento delle squadre in casa rispetto alle trasferte.

Ogni formazione riceve un punteggio specifico che tiene conto di questi fattori, oltre alle probabilità di vittoria divisionale e di accesso al Super Bowl. Le analisi indicano i Rams come i principali favoriti per la vittoria finale, con una probabilità del 19,9 per cento. Seguono i Seahawks (5,3 per cento), i Lions (5,2 per cento), i Patriots (7,5 per cento) e i Texans (6,5 per cento). Le proiezioni includono anche possibili scenari estremi, suggerendo che i risultati potrebbero variare sensibilmente nel corso della stagione.