La selezione belga per i Campionati del Mondo di ciclismo su strada di Montréal è ormai definita. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano HLN, il Ct Serge Pauwels ha delineato sette degli otto componenti della rosa Élite uomini, impostando una strategia chiara: contrastare la supremazia individuale di Tadej Pogačar puntando sulla qualità del collettivo e su una doppia leadership di altissimo livello.

I convocati e i ruoli: due punte e gregari di classe

A guidare il Belgio nella rassegna iridata canadese saranno Remco Evenepoel e Wout van Aert.

Attorno alle due stelle gravitano nomi in grado di fare la differenza sia nel lavoro di scorta sia negli attacchi da lontano:

Ilan Van Wilder

Alec Segaert

Tiesj Benoot

Maxim Van Gils

Tim Wellens

Resta da assegnare un solo slot finale, che la direzione tecnica deciderà nelle prossime settimane per completare l'otto titolare.

Per quanto riguarda la prova a cronometro, la squadra schiererà un tridente guidato dal campione in carica Evenepoel, affiancato da van Aert e van Wilder.

La strategia tattica: spezzare il dominio di Pogačar

Se Tadej Pogačar si presenta ai nastri di partenza da favorito assoluto, il Belgio confida di poter ribaltare i valori individuali con una superiorità numerica e tattica. La nazionale slovena si preannuncia meno profonda e qualitativa, mentre la formazione belga vanta gregari che nelle rispettive squadre di club coprono spesso il ruolo di capitani.

La chiave di lettura rispetto alle edizioni passate risiede in due fattori principali:

La ritrovata brillantezza di Van Aert: Wout torna a offrire una seconda opzione di peso assoluto per i finali veloci o per attacchi da lontano. Il salto di qualità di Evenepoel: Il passaggio alla Red Bull ha garantito a Remco una crescita costante, come visto al Tour, rendendolo ancora pericoloso e motivato che mai

L'obiettivo tattico sarà isolare prima possibile lo sloveno, e cercare di costruire una situazione in cui la superiorità del Belgio possa fare la differenza.

Il calendario delle gare Élite ai Mondiali di Montréal

I Campionati del Mondo su strada 2026 si svolgeranno in Canada dal 20 al 27 settembre. Di seguito le date delle prove Élite.

Domenica 20 Settembre: Cronometro Individuale Élite Uomini - Montréal (39,9 km)

Domenica 27 Settembre: Prova in Linea Élite Uomini - Brossard → Montréal (273,2 km).