Lorenzo Musetti ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Atp 1000 di Cincinnati, superando il portoghese Jaime Faria in due set (7-5, 6-2). L'azzurro, dimostrando solidità, si è imposto sui campi dell'Ohio.

Gestendo i momenti cruciali, Musetti ha chiuso il primo set 7-5 e dominato il secondo 6-2. Questa vittoria lo proietta tra i migliori otto di uno dei tornei più importanti della stagione, dove si sono già qualificati gli statunitensi Brandon Nakashima (6-3, 6-7, 6-3 su Nuno Borges) e Taylor Fritz (6-4, 6-3 su Christopher O'Connell).

La partita: numeri e momenti decisivi

Nel match contro Faria, Musetti ha dimostrato netta superiorità al servizio: sei ace contro i quattro dell'avversario e un solo doppio fallo, a fronte dei quattro del portoghese. L'italiano ha registrato un'efficacia notevole con il 69% di prime palle in campo e il 79% di punti vinti sulla prima, superando Faria (52% e 71%). Anche sulla seconda palla, Musetti ha prevalso con il 73% dei punti, contro il 38% del portoghese.

Negli scambi, Musetti si è rivelato più incisivo, mettendo a segno diciotto vincenti contro i nove di Faria e commettendo meno errori non forzati (quindici contro ventinove). Il totale dei punti conquistati dall'azzurro è stato di sessantaquattro, a fronte dei quarantacinque di Faria.

Nonostante nessuno abbia salvato palle break, Musetti ha saputo capitalizzare meglio le proprie opportunità.

Prospettive e prossimo avversario

Questo è il secondo quarto di finale in carriera per Musetti in un Masters 1000 su cemento, a testimonianza della sua crescita e adattabilità alle superfici veloci. Nel prossimo turno, l'azzurro sfiderà il vincitore tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime, in un incontro di alto livello e cruciale per le sue ambizioni.

Il torneo di Cincinnati si conferma un banco di prova per i migliori talenti, e Musetti continua a brillare come una delle principali speranze italiane nel panorama tennistico internazionale.