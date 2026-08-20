Dopo la prima gara di preseason contro gli Atlanta Falcons, tre giocatori dei Denver Broncos si sono distinti in modo significativo, iniziando una rapida ascesa nel depth chart e candidandosi per ruoli più consistenti all'interno della squadra.

Jahdae Barron: l'intercettazione da 98 yard

Il cornerback Jahdae Barron ha catturato l'attenzione generale con un'azione spettacolare: un'intercettazione riportata per 98 yard in touchdown. Durante questa giocata, ha raggiunto una velocità massima di 21,15 miglia orarie, come rilevato dai dati di NextGenStats.

Questo exploit lo rende un elemento di grande valore in una secondaria già profonda. Nonostante sia attualmente alle spalle di Riley Moss, che ha avuto una solida stagione nel 2025, le sue recenti prestazioni suggeriscono che sarà difficile tenerlo fuori dal campo in questa stagione.

Red Murdock: affidabilità oltre gli special team

Il linebacker Red Murdock, selezionato come "Mr. Irrelevant" con l'ultima scelta del draft, ha dimostrato di poter aspirare a un ruolo ben più ampio di quello di semplice special teamer. Nella sua prima apparizione in preseason, ha totalizzato nove placcaggi, evidenziando una presenza costante e affidabile, pur senza forzare fumble, sack o intercetti. In una difesa già ricca di talento e profondità come quella dei Broncos, Murdock ha già provato di meritare ulteriori opportunità oltre il solo impiego negli special team.

Pat Bryant: un ruolo crescente tra i ricevitori

Nel reparto offensivo, il wide receiver Pat Bryant si sta ritagliando uno spazio significativo. Con Marvin Mims Jr. ancora infortunato e il ruolo di terzo ricevitore non ancora saldamente definito, Bryant ha lasciato un'ottima impressione sia durante il training camp sia nella prima gara di preseason. La scorsa stagione ha partecipato a quindici partite, accumulando poco meno di quattrocento yard su ricezione e un touchdown. L'allenatore Sean Payton cercherà soluzioni per inserirlo in campo, nonostante la profondità del reparto, consolidando così il suo ruolo. La vera incognita è quanto rapidamente potrà sviluppare un ruolo di maggiore impatto nel sistema offensivo guidato da Bo Nix.

Le posizioni nel depth chart

Questi progressi si riflettono nelle posizioni attuali dei giocatori. Jahdae Barron è elencato come quarto cornerback, dietro a Patrick Surtain II, Riley Moss e Ja’Quan McMillian. Red Murdock figura come sesto linebacker, alle spalle di Alex Singleton, Justin Strnad, Karene Reid, Jordan Turner e Drew Sanders. Infine, Pat Bryant è indicato come terzo wide receiver, preceduto da Jaylen Waddle e Courtland Sutton, con Troy Franklin al quarto posto. Questi dati confermano che, pur partendo da posizioni iniziali di rincalzo, i tre atleti stanno concretamente guadagnando terreno e rilevanza all'interno del roster.