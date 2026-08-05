Bijan Robinson ha siglato un'estensione contrattuale storica con i Falcons, un accordo triennale da 75 milioni di dollari, di cui ben 51 milioni garantiti. Questa mossa lo ha catapultato al vertice della classifica dei running back più pagati nella storia della NFL, ridefinendo gli standard economici per il ruolo. L'eco di questo contratto record ha immediatamente acceso i riflettori su altri talenti, proiettando una nuova luce sulle imminenti trattative per il rinnovo di diversi giocatori chiave nel panorama della lega.

I principali candidati ai prossimi rinnovi

Tra i nomi più quotati per un'estensione contrattuale spicca Jahmyr Gibbs, il talentuoso running back dei Detroit Lions. Considerato da molti come il principale rivale di Robinson per produzione e impatto sul campo, Gibbs è al centro delle attenzioni della dirigenza dei Lions, che sembrerebbe intenzionata a blindarlo con un nuovo accordo. L'ottimismo espresso dall'allenatore Dan Campbell sulla rapida conclusione della trattativa rafforza questa prospettiva.

Un altro protagonista che attende un'importante rinegoziazione è Jonathan Taylor degli Indianapolis Colts. Reduce da una stagione di alto livello, Taylor si avvicina però alla soglia dei trent'anni, un fattore che potrebbe indurre la franchigia a valutare con cautela un investimento a lungo termine.

Nonostante ciò, il suo rendimento costante e la sua centralità nell'attacco rimangono elementi imprescindibili nelle decisioni della squadra.

Anche Zach Charbonnet, running back dei Seattle Seahawks, figura tra i potenziali candidati a un'estensione. Attualmente impegnato nel recupero da un infortunio al legamento crociato anteriore, Charbonnet potrebbe rientrare prepotentemente nei piani futuri dei Seahawks, a condizione che dimostri un ritorno esplosivo e un valore inequivocabile una volta tornato in campo.

Infine, Chase Brown dei Cincinnati Bengals ha saputo ritagliarsi un ruolo cruciale nell'offensiva, distinguendosi in particolare per la sua versatilità come ricevitore. Il nuovo benchmark salariale stabilito da Robinson potrebbe spingere i Bengals ad anticipare i tempi per un'estensione, assicurandosi così uno dei loro giovani talenti più promettenti prima che il mercato possa ulteriormente lievitare.

L'evoluzione del mercato dei running back

Il mercato dei running back NFL ha assistito a una notevole ripresa e crescita negli ultimi anni, con una serie di rinnovi contrattuali che hanno progressivamente innalzato l'asticella delle retribuzioni. Giocatori del calibro di Christian McCaffrey, Saquon Barkley e Derrick Henry hanno firmato accordi pluriennali di rilievo, contribuendo a ridefinire i parametri economici per la posizione. Attualmente, sei running back percepiscono oltre 14 milioni di dollari a stagione, e le previsioni indicano che questo numero potrebbe salire a nove entro l'inizio della nuova stagione regolare.

In questo scenario di mercato in espansione, Jahmyr Gibbs e Bijan Robinson sono visti come i principali artefici di ulteriori aumenti salariali.

Le loro eccezionali prestazioni e il ruolo centrale nei rispettivi attacchi li posizionano come figure chiave. Robinson, in particolare, ha dominato la NFL per yard totali nella scorsa stagione e ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di All-Pro, mentre Gibbs si è distinto per la sua poliedricità e la convocazione al Pro Bowl. Le stime suggeriscono che entrambi potrebbero presto superare la soglia dei 25 milioni di dollari annui, stabilendo un nuovo record per la categoria e confermando la robusta tendenza di crescita del mercato per i running back d'élite.