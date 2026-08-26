Con l'avvicinarsi della Week 3, l'ultima della preseason, le squadre della NFL si preparano a scendere in campo per quella che rappresenta l'ultima occasione di testare i roster prima dell'inizio della stagione regolare. Le previsioni e i pronostici per queste sfide sono particolarmente complessi, poiché le formazioni sono ancora in fase di definizione e gli allenatori stanno attentamente valutando le scelte cruciali per il taglio finale del personale.

Tra gli incontri più attesi, spicca la sfida tra i New England Patriots e i Cleveland Browns.

I Patriots sono indicati come favoriti sia per la vittoria diretta sia "against the spread" (ATS), con una linea fissata a -2.5. Gli esperti del settore prevedono che "i Patriots finiranno per ottenere la vittoria in questa partita", sottolineando la fiducia riposta nella franchigia di New England in vista di quest'ultima uscita prima dei tagli definitivi al roster.

Le altre sfide chiave della settimana

Un altro incontro di rilievo vede i New Orleans Saints affrontare i Dallas Cowboys. Anche in questo caso, le previsioni danno i Cowboys favoriti con uno spread di -2.5. L'analisi evidenzia: "Mi piace dove si trova Dallas per questa partita in casa", a conferma della solidità mostrata dalla squadra texana durante la preparazione estiva.

La partita tra Detroit Lions e Indianapolis Colts è invece caratterizzata da una previsione favorevole ai Colts, con uno spread di -3.5. Secondo gli esperti, "la differenza offensiva dovrebbe spingere Indianapolis verso la vittoria".

Completano il quadro delle previsioni per la Week 3 le seguenti partite:

Steelers at Bills : favoriti i Bills.

at : favoriti i Bills. 49ers at Raiders : favoriti i Raiders.

at : favoriti i Raiders. Patriots at Browns : favoriti i Patriots.

at : favoriti i Patriots. Rams at Chargers : favoriti i Rams.

at : favoriti i Rams. Vikings at Broncos : favoriti i Broncos.

at : favoriti i Broncos. Commanders at Ravens : favoriti i Ravens per la vittoria diretta, ma i Commanders scelti contro lo spread.

at : favoriti i Ravens per la vittoria diretta, ma i Commanders scelti contro lo spread. Falcons at Dolphins : favoriti i Falcons.

at : favoriti i Falcons. Texans at Panthers : favoriti i Panthers.

at : favoriti i Panthers. Giants at Jets : favoriti i Giants.

at : favoriti i Giants. Buccaneers at Jaguars : favoriti i Buccaneers.

at : favoriti i Buccaneers. Saints at Cowboys : favoriti i Cowboys.

at : favoriti i Cowboys. Cardinals at Packers : favoriti i Cardinals.

at : favoriti i Cardinals. Seahawks at Chiefs : favoriti i Seahawks.

at : favoriti i Seahawks. Bengals at Eagles : favoriti gli Eagles.

at : favoriti gli Eagles. Lions at Colts : favoriti i Colts.

at : favoriti i Colts. Bears at Titans: favoriti i Titans.

Il contesto e le sfide della preseason NFL

La Week 3 della preseason NFL rappresenta un momento cruciale per le squadre, chiamate a prendere decisioni definitive sui roster.

In passato, questa settimana era considerata una vera e propria "prova generale", con molti titolari in campo per lunghi tratti. Oggi, tuttavia, le sessioni di allenamento congiunte hanno assunto una maggiore importanza in termini di preparazione e impatto rispetto alle partite stesse. Di conseguenza, le scelte su chi far giocare vengono spesso prese all'ultimo momento.

Le quote e le linee di scommessa possono quindi subire variazioni significative in base alle notizie dell'ultima ora sui giocatori disponibili, in particolare per quanto riguarda i quarterback. Le previsioni degli esperti per Patriots-Browns suggeriscono una partita con un punteggio elevato, mentre per Commanders-Ravens e Saints-Cowboys le scelte confermano i favoriti individuati dagli analisti.

L'andamento complessivo della preseason, con un bilancio di otto vittorie e otto sconfitte nei pronostici diretti e sei vittorie contro dieci sconfitte contro lo spread nella settimana precedente, testimonia la difficoltà intrinseca di prevedere i risultati in un contesto così variabile e in continua evoluzione.