Raul Fernandez ha trionfato nel Gran Premio di Silverstone, dominando la gara sul celebre circuito britannico. Il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo davanti al connazionale Jorge Martin, con un eccellente Marco Bezzecchi a completare il podio. Questo risultato ha avuto un impatto significativo sulla classifica piloti, rimescolando le posizioni di vertice del campionato.

La vittoria di Fernandez è stata frutto di una condotta di gara impeccabile, che lo ha visto mantenere la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Nonostante il secondo posto, Jorge Martin ha conservato la leadership nella classifica generale, ma il suo vantaggio si è ridotto: ora è a 31 punti da Bezzecchi e a 37 punti da Ai Ogura, quest'ultimo sfortunato protagonista di una caduta che gli ha impedito di guadagnare punti preziosi.

La top five è stata completata da Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM).

Ordine di arrivo del Gran Premio di Silverstone

1. Raul Fernandez (Aprilia)

(Aprilia) 2. Jorge Martin (Aprilia) +2.538

(Aprilia) +2.538 3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393

(Aprilia) +3.393 4. Alex Marquez (Ducati) +4.702

(Ducati) +4.702 5. Pedro Acosta (KTM) +6.256

(KTM) +6.256 6. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382

(Ducati) +6.382 7. Marc Marquez (Ducati) +9.550

(Ducati) +9.550 8. Brad Binder (KTM) +22.288

(KTM) +22.288 9. Luca Marini (Honda) +23.845

(Honda) +23.845 10. Diogo Moreira (Honda) +25.411

(Honda) +25.411 11. Franco Morbidelli (Ducati) +26.301

(Ducati) +26.301 12. Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883

(Yamaha) +26.883 13. Jack Miller (Yamaha) +29.458

(Yamaha) +29.458 14. Pol Espargaro (KTM) +41.310

(KTM) +41.310 15. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492

(Yamaha) +41.492 16. Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379

Classifica piloti aggiornata dopo Silverstone

Il Gran Premio di Silverstone ha rinvigorito la lotta per il titolo mondiale.

La classifica piloti vede Jorge Martin ancora al comando, con un margine ridotto, mentre Raul Fernandez scala posizioni importanti grazie alla sua vittoria.

Jorge Martin – 240 punti Marco Bezzecchi – 209 punti Ai Ogura – 203 punti Marc Marquez – 200 punti Fabio Di Giannantonio – 199 punti Raul Fernandez – 184 punti Pedro Acosta – 163 punti Pecco Bagnaia – 143 punti Alex Marquez – 106 punti Luca Marini – 86 punti Fermin Aldeguer – 76 punti Enea Bastianini – 76 punti Brad Binder – 72 punti Fabio Quartararo – 59 punti Diogo Moreira – 54 punti Franco Morbidelli – 53 punti Johann Zarco – 34 punti Joan Mir – 29 punti Jack Miller – 22 punti Alex Rins – 21 punti Toprak Razgatlioglu – 13 punti Maverick Vinales – 10 punti Augusto Fernandez – 5 punti Pol Espargaro – 2 punti

Fernandez: vittoria e omaggio alla Spagna

Il weekend di Silverstone è stato doppiamente speciale per Raul Fernandez.

Oltre alla sua seconda vittoria in MotoGP e al terzo podio consecutivo, il pilota ha celebrato la nazionale spagnola di calcio indossando un casco speciale. Decorato con due stelle e i nomi dei giocatori, il casco è stato un sentito omaggio al recente titolo mondiale.

Dopo una gara sprint deludente, Fernandez ha trovato il riscatto nella gara principale, conducendo dal primo all'ultimo giro con superiorità inequivocabile. La sua partenza perfetta e la gestione impeccabile della corsa hanno sigillato un successo che lo proietta tra i protagonisti assoluti della stagione. Meno fortunato il suo compagno di squadra, Ai Ogura, costretto al ritiro dopo una caduta mentre si trovava in ottava posizione, un episodio che ha ulteriormente influenzato la classifica piloti.