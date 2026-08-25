Un esordio vincente per Flavio Cobolli e Belinda Bencic nel doppio misto degli US Open. La coppia italo-svizzera ha conquistato l'accesso ai quarti di finale, superando in due set Alexander Zverev e Taylor Townsend. L'incontro si è concluso con un doppio 4-2, risultato che ha evidenziato la loro solida intesa.

Durante la partita, Cobolli e Bencic hanno mantenuto un controllo costante del gioco. La loro strategia efficace e la capacità di sfruttare le occasioni decisive hanno permesso di dominare. Sia al servizio che nei colpi a rete, l'italiano e la svizzera hanno mostrato sicurezza, impedendo a Zverev e Townsend contromisure efficaci.

La performance impeccabile della coppia ha chiuso entrambi i set con il medesimo punteggio.

Prossima sfida e potenziali avversari

Con questa vittoria, Cobolli e Bencic si preparano ad affrontare una sfida ancora più impegnativa. Al prossimo turno, infatti, potrebbero incrociare le racchette con Serena Williams e Carlos Alcaraz. L'incontro di questi ultimi contro la neozelandese Routliffe e il britannico Glasspool deve ancora disputarsi; il suo esito determinerà i prossimi avversari della coppia italo-svizzera, che guarda con fiducia al prosieguo.

Il fascino del doppio misto agli US Open

Il doppio misto è una delle specialità più seguite degli US Open, grazie alla presenza di grandi nomi del tennis internazionale e alla formula che unisce atleti e atlete di alto livello.

La partecipazione di campioni come Serena Williams e Carlos Alcaraz eleva la competitività. Per Cobolli e Bencic, il cammino verso le fasi finali si prospetta ricco di ostacoli, ma la solida prestazione lascia ben sperare.