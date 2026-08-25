Le 'NFL Rivalries', realizzate da Nike per otto squadre della lega, sono pronte a debuttare in occasione delle sfide più sentite della stagione. Ogni uniforme sarà indossata una sola volta in match selezionati, con l’obiettivo di celebrare la storia e l’identità delle rispettive comunità. Le reazioni della critica e dei tifosi, tuttavia, sono state molto diverse a seconda delle scelte stilistiche adottate.

Le valutazioni: tra tradizione e innovazione

La classifica stilata dagli esperti vede i Green Bay Packers al primo posto con una divisa definita "istant classic": verde sbiadito, logo "GB" in stile Lombardi, casco e pantaloni bianchi, dettagli ispirati ai certificati azionari storici, a sottolineare la proprietà pubblica della squadra dal 1919.

Al secondo posto i Jacksonville Jaguars, che propongono pantaloni neri con macchie da giaguaro, casco teal e numeri vintage, in un mix che richiama l’atmosfera costiera della Florida. I Minnesota Vikings si piazzano terzi con una tonalità di viola più intensa, motivi norreni e dettagli come il Gjallarhorn e i nodi vichinghi, anche se alcuni hanno trovato il colore troppo acceso.

Seguono gli Houston Texans, con una divisa completamente bianca arricchita da linee blu e rosse cromatiche, ispirate alla cultura automobilistica di Houston e al ponte 'Be Someone'. I Chicago Bears si distinguono per il richiamo agli anni Trenta: pantaloni e caschi arancioni, maniche a tre strisce e numeri arancioni con bordo bianco, una scelta che ha diviso per il contrasto cromatico ma ha convinto per il valore nostalgico.

I Tennessee Titans rendono omaggio a Music City con numeri in stile neon e dettagli a corda di chitarra sulle maniche, mentre i Detroit Lions sono stati criticati per una divisa che ricorda troppo quella dei Carolina Panthers, nonostante il concept "Defend the Den". Fanalino di coda gli Indianapolis Colts, la cui uniforme grigio ardesia con casco blu metallizzato, ispirata al rituale dell’incudine prepartita, è stata giudicata troppo distante dai classici colori blu e bianco e dall’aspetto poco raffinato.

Debutti e dichiarazioni: la voce delle squadre

Le nuove divise debutteranno in partite chiave: i Colts nella terza settimana contro i Texans, i Lions all’ottava contro i Vikings, i Titans alla decima contro i Jaguars, i Bears alla sedicesima contro i Packers, i Texans all’undicesima contro i Colts, i Vikings alla quindicesima contro i Lions, i Jaguars all’ottava contro i Colts e i Packers alla quinta contro i Bears.

Ogni squadra ha accompagnato la presentazione con slogan identitari: "Monsters never die. They are reborn." per i Bears, "Every opponent is an intruder. Defend. The. Den." per i Lions, "Got Green & Yellow blood in my DNA." per i Packers, "The embodiment of the North." per i Vikings, "Our city. Our colors. Our uniform." per i Texans, "within striking distance." per i Colts, "A bold look for our Bold City." per i Jaguars e "For Music City." per i Titans.

Il programma Nike x NFL Rivalries, lanciato inizialmente nel 2025, ha riscosso grande successo tra i tifosi, diventando il prodotto di merchandising più venduto della stagione e consolidando la collaborazione tra la lega e Nike. Le divise, dopo il debutto, resteranno parte della dotazione ufficiale delle squadre per tre anni, affiancando le altre uniformi alternative. Le campagne di lancio hanno coinvolto giocatori attuali e leggende NFL, oltre a personalità delle rispettive città, rafforzando il legame tra squadra e comunità.