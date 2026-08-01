Remco Evenepoel ha scritto una pagina indelebile nella storia del ciclismo, conquistando per la quarta volta la prestigiosa Classica di San Sebastián. Il campione belga si è imposto oggi in una emozionante volata a due, superando il forte Richard Carapaz e stabilendo un nuovo record assoluto nella competizione basca.

Un trionfo storico e di resilienza

Questa vittoria non è stata solo un successo, ma una vera e propria dimostrazione di forza e resilienza. Evenepoel, infatti, ha saputo recuperare con determinazione dopo aver subito una foratura, rientrando nel gruppo di testa e lanciandosi verso un successo che lo consacra come il corridore più vincente di sempre in questa Classica.

Con quattro affermazioni, il giovane talento belga ha superato il leggendario Marino Lejarreta, che deteneva il primato con tre successi. La giornata ha visto anche un podio completato da Ben Tulett, giunto terzo, mentre Christian Scaroni e Giulio Ciccone hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il sesto posto, evidenziando la buona performance degli italiani.

La dinamica della gara e il percorso impegnativo

La dinamica della corsa è stata avvincente, culminata in una volata mozzafiato sul celebre Boulevard di Donostia. Qui, Evenepoel ha sfoggiato una superiorità inequivocabile nel confronto diretto con Carapaz, che, con grande sportività, ha prontamente riconosciuto la forza del campione belga al termine della gara.

Il percorso, noto per la sua severità, si estendeva per ben 221,1 chilometri e presentava un dislivello complessivo di oltre 4.150 metri, mettendo a dura prova la resistenza di tutti i partecipanti. Nonostante l'impegno richiesto dal tracciato, le condizioni meteorologiche si sono rivelate ideali, con una giornata caratterizzata da un clima favorevole che ha accompagnato i corridori fino al traguardo.

La performance di Evenepoel è stata un'autentica esibizione di resilienza e potenza, specialmente considerando il suo recupero dopo la foratura. Il tracciato, caratterizzato da sette ascensioni punteggiabili, è stato giustamente definito un percorso 'rompepiernas', capace di spezzare le gambe anche ai ciclisti più esperti.

Le condizioni climatiche, ideali e miti dopo giorni di caldo e pioggia, hanno contribuito a rendere la gara ancora più spettacolare. Richard Carapaz, nel confronto finale, non ha potuto che ammettere la netta superiorità del belga, che ha saputo gestire al meglio ogni fase della corsa per conquistare questo storico successo.