La partecipazione di Filippo Tortu, uno dei volti più noti e attesi dell'atletica italiana, ai prossimi Europei di atletica leggera di Birmingham è attualmente in forte dubbio. Il velocista azzurro si trova al centro dell'attenzione mentre prosegue il suo percorso di riabilitazione presso il raduno delle staffette nazionali, ospitato al Casal del Marmo di Roma, sotto l'attenta supervisione dello staff tecnico federale.

Tortu ha espresso con chiarezza la sua incertezza riguardo alla propria condizione fisica. "Non ho ancora iniziato a correre, sono qui per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale", ha dichiarato, sottolineando la fase delicata del suo recupero.

Il problema fisico, emerso "la settimana prima degli italiani", è stato descritto come "un colpo prima della curva". Sebbene gli accertamenti abbiano escluso lesioni muscolari gravi, l'atleta lamenta ancora dolore a causa di un'elongazione.

La decisione finale sulla sua presenza alla rassegna continentale è imminente e cruciale. "Il 4 agosto a fine raduno a Roma deciderò se partire o meno", ha confermato Tortu. In un'ottica di cautela e realismo, il velocista ha già specificato che, qualora dovesse prendere parte agli Europei, "sicuramente non farò i 200" metri, concentrando le sue energie esclusivamente sull'eventuale partecipazione alla staffetta 4x100.

Una notizia di prestigio in un momento delicato

Nonostante le preoccupazioni legate all'infortunio, Filippo Tortu ha ricevuto una comunicazione di grande rilevanza che ha illuminato questo periodo difficile: sarà il portabandiera per l'Italia ai prossimi Giochi del Mediterraneo. "Una bella notizia in questo periodo difficile", ha commentato l'atleta, visibilmente onorato. "Mi ha chiamato Buonfiglio… darò l’esempio. Porterò i valori e la passione che mi ha portato fin qui", ha aggiunto, evidenziando il suo impegno e la sua dedizione, anche in un frangente così complesso della sua carriera sportiva.

Le implicazioni per la staffetta 4x100m azzurra

L'incertezza sulla presenza di Tortu a Birmingham ha naturalmente delle importanti ripercussioni sulla composizione della staffetta 4x100 metri maschile, un settore su cui l'Italia ripone grandi aspettative.

L'atleta ha già dovuto saltare i Campionati Italiani Assoluti di Firenze a causa del medesimo problema fisico, e la sua assenza agli Europei rappresenterebbe un'incognita significativa per il quartetto azzurro.

In caso di forfait di Tortu, lo staff tecnico dovrà valutare le migliori alternative per completare la formazione. Il possibile quartetto azzurro potrebbe quindi vedere schierati Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Chituru Ali, atleti che hanno dimostrato buone prestazioni nelle recenti uscite. A loro si affiancherebbe Lorenzo Patta, il quale è rientrato da poco alle competizioni dopo un infortunio al bicipite femorale. La situazione rimane dinamica e la decisione finale sulla formazione della staffetta dipenderà strettamente dall'evoluzione delle condizioni fisiche di Tortu nei prossimi giorni, mantenendo alta l'attenzione sulle strategie per Birmingham.