Agenzia delle Entrate mette a disposizione da oggi, 5 maggio, il nuovo modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2020. Si tratta del primo passo che segna l’avvio delle procedure per la presentazione delle dichiarazioni, inizialmente previsto per il 15 aprile e procrastinato di 20 giorni dal decreto “Cura Italia”. In virtù dell’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro paese, sono inoltre state introdotte novità anche per quanto riguarda le scadenze per la presentazione del modello 730 il cui termine ultimo è stato spostato dal 23 luglio al 30 settembre 2020.

Come scaricare dal sito di Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, online sul proprio sito, la dichiarazione dei redditi precompilata per chi presenta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. La precompilata può essere accettata dal contribuente così come viene proposta, oppure può essere modificata o integrata prima dell'invio. Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello precompilato proposto dall’Agenzia, ma può comunque presentarlo con le modalità ordinarie.

Il modello 730 precompilato può essere scaricato dopo avere effettuato l’accesso alla propria area personale sul portale di Agenzia delle Entrate attraverso le seguenti modalità:

Pin dispositivo Inps.

dispositivo Inps. Codice Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

(Sistema Pubblico di Identità Digitale); Fisconline, per chi ha ottenuto pin e password direttamente dall'Agenzia delle Entrate;

Una volta effettuato l’accesso, è possibile effettuare direttamente dal web una serie di operazioni quali: visualizzare, accettare e inviare il 730 precompilato senza modifiche, modificare la precompilata con l’inserimento, ad esempio, di altri redditi oppure di spese detraibili non riportate, inviare la dichiarazione precompilata.

Tutte queste operazioni possono anche essere effettuate rivolgendosi a un Caf, a un professionista abilitato oppure al proprio sostituto di imposta nel caso in cui questo presti assistenza fiscale. In questi casi, dovrà essere consegnata una delega per l'accesso al 730 precompilato, insieme alla copia della eventuale documentazione aggiuntiva e del documento d’identità.

Calendario scadenze per la presentazione ad Agenzia delle Entrate

Con la dichiarazione dei redditi 2020 è entrato in vigore anche il nuovo calendario delle scadenze, inizialmente previsto per il 2021 e anticipato di un anno dai recenti decreti emergenziali. Di seguito il calendario delle principali scadenze per il modello 730: