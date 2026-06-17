Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha categoricamente escluso l'introduzione di una tassa patrimoniale in Italia, ribadendo la sua ferma opposizione a tale misura. L'intervento è avvenuto il 17 giugno 2026 a Roma, a margine del convegno di Confindustria intitolato "accelerare la crescita, fisco e finanza leve di sviluppo". Leo ha espresso con chiarezza la sua posizione, affermando: “Per carità, teniamo da parte la patrimoniale, vediamo di trovare incentivi per le imprese, per le famiglie, ma senza far ricorso a queste misure che poi danneggerebbero l’economia italiana”.

Il viceministro ha argomentato che il sistema fiscale italiano è già gravato da numerose imposte di natura patrimoniale, citando esempi come l'Imu e i bolli. L'aggiunta di ulteriori oneri di questo tipo, ha spiegato, avrebbe l'effetto di scoraggiare i contribuenti e potrebbe persino innescare fenomeni di emigrazione fiscale. Leo ha inoltre evidenziato come diversi osservatori internazionali considerino la patrimoniale una soluzione inadeguata e ha sottolineato che la patrimonializzazione deriva spesso da redditi già soggetti a tassazione in precedenza, il che comporterebbe una duplicazione della tassazione, un principio avverso a una fiscalità equa.

La Riforma Fiscale: un piano ambizioso e prudente

Nel prosieguo del suo discorso, il viceministro Leo ha fornito dettagli sulla riforma fiscale in atto, specificando che essa è stata realizzata senza ricorrere all'aumento del deficit. Le risorse impiegate per questa complessa operazione sono state limitate, ammontando a circa 4 miliardi di euro. La riforma si è concretizzata attraverso l'approvazione di diciotto decreti legislativi, sette testi unici e con altri quattro ancora in fase di approvazione. Leo ha descritto il piano fiscale come un'iniziativa ambiziosa e prudente, il cui obiettivo primario è sostenere attivamente le imprese e le famiglie italiane, mantenendo ferma la decisione di non introdurre nuove imposte patrimoniali che potrebbero ostacolare la ripresa economica.

Il dibattito politico sulla patrimoniale: le posizioni di Schlein e le proposte dei giovani imprenditori

Il tema della patrimoniale ha animato il dibattito politico anche in altri contesti rilevanti. Il 6 giugno 2026, in occasione delle assise dei Giovani di Confindustria tenutesi a Rapallo, la segretaria dell'alleanza progressista, Elly Schlein, ha chiaramente affermato che la patrimoniale “non è nel programma” della sua coalizione, prendendo così le distanze da tale ipotesi. Schlein ha invece proposto una collaborazione costruttiva per individuare e implementare strumenti efficaci di politica industriale, mirati a incentivare significativamente gli investimenti nel Paese. All'importante incontro hanno preso parte anche altre figure di spicco della politica italiana, tra cui Antonio Tajani e Matteo Renzi.

Durante l'evento, i giovani imprenditori hanno presentato una serie di proposte concrete e innovative, tra cui la detassazione per gli under 35, l'istituzione di borse per l'imprenditorialità e la creazione di un portale unico per semplificare l'avvio di nuove attività, dimostrando un forte impegno verso lo sviluppo economico e l'innovazione.