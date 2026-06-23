L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ufficialmente annunciato di aver completato la predisposizione e l'invio delle comunicazioni relative agli importi dovuti e alle scadenze delle rate per tutti i contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-quater". Questa iniziativa cruciale si rivolge specificamente a coloro che hanno presentato la domanda entro il termine previsto per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, segnando un passo importante nel processo di regolarizzazione.

Contenuto e disponibilità delle comunicazioni

Le comunicazioni inviate dall'Agenzia rappresentano un documento fondamentale per i contribuenti, in quanto contengono il dettaglio completo degli importi dovuti, l'esatto numero delle rate in cui il debito può essere saldato e le precise scadenze per ciascun versamento. Insieme a queste informazioni, i destinatari riceveranno anche i moduli di pagamento precompilati, indispensabili per effettuare correttamente i versamenti previsti. Per garantire la massima accessibilità e trasparenza, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre specificato che tutte le comunicazioni saranno disponibili per la consultazione e il download nell'area riservata del proprio sito istituzionale, permettendo ai contribuenti di accedere alla documentazione relativa alla propria posizione in qualsiasi momento.

Modalità di accesso e condizioni della definizione agevolata

Per accedere in modo sicuro e personalizzato alle proprie comunicazioni nell'area riservata, i contribuenti dovranno utilizzare le proprie credenziali digitali, quali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). È importante sottolineare che questa specifica iniziativa di definizione agevolata riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in un periodo ben definito: dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, come stabilito dalla normativa vigente. L'Agenzia ha altresì voluto ribadire un aspetto di fondamentale importanza: il mancato pagamento anche di una sola rata, o il suo versamento oltre i termini previsti, comporta l'immediata perdita di tutti i benefici concessi dalla rottamazione, con la conseguenza del ripristino del debito originario.

Questa misura si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative promosse per facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie di cittadini e imprese, offrendo una concreta opportunità di estinguere i debiti iscritti a ruolo attraverso modalità agevolate e più sostenibili.